イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り
イージーフィックス フロアノズル用の使い捨てクロス15枚セットです。黄色い面ファスナーが付いているので、クロスを簡単に交換することができます。
イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入りは、いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきりです。クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。お掃除の後は、家庭ごみと一緒に捨ててください。もう汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。
製品特長
いつもきれいなクロスでお掃除
- 満足いただける清掃効果です。
とても衛生的
- 汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。
便利な面ファスナー採用
- 面ファスナーでクロスの交換が簡単です。
- 清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。
部屋の隅や家具の下もすっきりお掃除
- 部屋の隅や端など手の届きにくい場所を簡単に掃除できます。
吸収力の高い高品質なクロス
- 床の汚れを緩ませてしっかり拭き取り
手の届きにくい場所や狭い場所に最適
- 拭き残しの場所が少なくなります。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|270 x 118 x 3
用途・清掃場所
- フローリング
- タイルの壁に
- 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）