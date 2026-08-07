イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入りは、いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきりです。クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。お掃除の後は、家庭ごみと一緒に捨ててください。もう汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。