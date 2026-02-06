スチームクリーナー SC 3 EasyFix W
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スイッチを入れてたった35秒で使用可能です。水がなくなったら給水して掃除を続けられます。準備が簡単で長い時間使えるので、頻繁にスチームクリーナーを使う方、1回の掃除時間が長い方におススメです。
準備が簡単
「キャップ」が無いので、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで準備完了です。
フローヒーター式のスチームで、ヒートアップは約35秒。気づいた時に待たずにサッとお掃除ができます。
給水で連続使用可能
水を継ぎ足すと、中断せずお掃除を続けられます。
一回の掃除で、家中隅々までキレイにすることができます。
洗剤不要で99.99%*除菌
目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%*除菌できます。洗剤は不要、環境にとてもやさしいクリーナーです。
*第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
ヒートアップ（待ち時間）約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。
忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe （ハイエンドモデル）ほどの機能を求めない方におススメです。
＜かんたん操作＞
キャップが無いので水を入れてスイッチを入れるだけ、その後 35 秒で使用できます。
＜洗剤不要で掃除と除菌＞
高温スチームで汚れをしっかり拭き取り、除菌、カビ菌やウイルスの除去もできます。
水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。
エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。
＜いろいろな場所のお掃除に＞
付属のアクセサリーを使って、いろいろな場所を簡単に掃除できます。
清掃場所の一例：リビングやキッチンの床の汚れ、浴室のカビ、キッチンまわりの油汚れ
＜使いやすいアクセサリー＞
取り付け・外しが簡単で使いまわしの良いアクセサリー、掃除のストレスが軽減します。
＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞
1 台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。
洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。
また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。
製品特長
最短ヒートアップタイム
- 使いたいときにすぐお掃除を始められます。
ノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズル、クロスの交換が簡単で便利な面ファスナーを採用
- 家具の下や部屋の隅も、拭きムラ拭き残しなくラクにお掃除できます。
- 大きなタグと面ファスナー採用により、手を汚さず簡単にクロスを交換できます。
- ノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズルは、効果的な床掃除が可能です。
給水により連続使用可能、スケール除去カートリッジ搭載
- キャップがないので、水の注ぎ足しが簡単です。中断することなくお掃除を続けられます。
- スケール除去カートリッジは水から水あかの成分を取り除くので、ヒーター内部のメンテナンスが不要。
多機能なアクセサリー
- フロアノズル、ハンドブラシなど多彩なツールで、いろいろな場所で最適な掃除ができます。
フロアノズル用クロスとハンドブラシ用カバー
- 汚れをしっかりからめ取るマイクロファイバー製のクロスとカバーです。
安全ロック機能
- 安全ロックをすることで、やけどなどの事故を防ぎます。
スチーム調整機能
- 清掃面の材質や汚れに応じて二段階にスチーム量を調整できます。
アクセサリー収納ホルダー
- マシンにパイプやブラシを収納するホルダーとフロアノズルを立て掛けるフックが付いています。
製品の電源スイッチ（ON/OFF）
- 安全にご使用いただくため、本体に電源のオンオフスイッチがあります。
製品仕様
製品スペック
|試験結果
|バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
|清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²)
|approx. 75
|加熱出力 (W)
|1500
|最大スチーム吐出圧力 (MPa)
|max. 0.35
|電源コード (m)
|4
|ヒートアップタイム (s)
|35
|ボイラー容量 ( )
|1
|タンク容量 (l)
|1
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|色
|白
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.1
|梱包重量 (kg)
|5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|360 x 236 x 253
付属品・同梱品
- イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個
- ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個
- スケール除去剤カートリッジ: 1 個
- ノズルヘッド
- ハンドブラシ
- ブラシ（黒）: 1 個
- ブラシ（黄）: 1 個
- フロアノズル: イージーフィックス
- スチームパイプの数: 2 個
- スチームパイプの長さ: 0.5 m
製品機能
- 安全ロック機能搭載
- 安全バルブ
- 強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル（2段階）
- ホース一体型ヘッド: 2.2 m
- 本体電源スイッチ
- アクセサリーを本体に収納可
動画
用途・清掃場所
- フローリング
- 蛇口に
- シンクに
- タイルの壁に
- 窓やガラス家具の表面
- 換気扇に
- レンジ周りに
アクセサリー
スチームクリーナー 使い方Book
効果的に汚れを落とす方法を紹介します。