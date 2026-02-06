ヒートアップ（待ち時間）約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。

忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe （ハイエンドモデル）ほどの機能を求めない方におススメです。



＜かんたん操作＞

キャップが無いので水を入れてスイッチを入れるだけ、その後 35 秒で使用できます。



＜洗剤不要で掃除と除菌＞

高温スチームで汚れをしっかり拭き取り、除菌、カビ菌やウイルスの除去もできます。

水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。

エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。



＜いろいろな場所のお掃除に＞

付属のアクセサリーを使って、いろいろな場所を簡単に掃除できます。

清掃場所の一例：リビングやキッチンの床の汚れ、浴室のカビ、キッチンまわりの油汚れ



＜使いやすいアクセサリー＞

取り付け・外しが簡単で使いまわしの良いアクセサリー、掃除のストレスが軽減します。



＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞

1 台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。

洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。

また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。