スチームクリーナーで花粉対策！室内の花粉を減らす掃除のコツ

花粉掃除のコツとスチームクリーナーで花粉アレル物質を減らそう。 （※1）

気持ちいい光と風をお部屋に入れようと窓を開けば、春風と共に「花粉」もお部屋へ。今年も花粉と奮闘する季節がやってきました。厄介な花粉のせいで掃除すらできない、と悩んでいる方も多いのでは。そんな方に、花粉対策のポイントとスチームクリーナーのハンドブラシを使ったお掃除術をご紹介します。スチームクリーナーは花粉アレル物質の低減のみならず、除菌（※2）もできるので、ぜひ今年の掃除アイテムに取り入れて快適な毎日を過ごしませんか♪