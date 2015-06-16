家庭用高圧洗浄機　水道蛇口 接続方法

家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。

接続する蛇口のタイプを選んでください。

高圧洗浄機　横水栓と水道ホースの接続方法

横水栓
高圧洗浄機　万能水栓と水道ホースの接続方法

万能水栓
高圧洗浄機　立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法

立水栓（四角タイプ）
高圧洗浄機　自在水栓と水道ホースの接続方法

自在水栓
高圧洗浄機　ホース接続水栓①、②と水道ホースの接続方法

ホース接続水栓①
ホース接続水栓②
高圧洗浄機　ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法

ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）

上記蛇口以外のタイプ

高圧洗浄機　泡沫水栓、混合水栓と水道ホースの接続方法

泡沫水栓、混合水栓
高圧洗浄機　洗濯機用水栓と水道ホースの接続方法

洗濯機用水栓
高圧洗浄機　洗濯機用水栓を分岐して接続する場合

洗濯機用水栓を分岐させる場合
高圧洗浄機　 バケツ等にくんだため水を使用する場合

バケツ等にくんだ水を使用する場合