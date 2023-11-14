万能水栓（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
万能水栓と水道ホースの接続方法
|万能水栓と水道ホースの接続方法（蛇口径 約14～17mm）
＜接続方法＞
蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締めて固定します。
差し込みが固い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。
マルチコネクターを蛇口アダプターに接続します。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
【動画】高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法
高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を動画でご紹介します。
＜使用部品＞
※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社オンラインショップや「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたらこちらよりお問い合わせください。