高圧洗浄機用の水道ホースセットです。

耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。



＜セット内容＞

水道ホース（耐圧タイプ）内径15mm／長さ3m

逆止弁付マルチコネクター1個

マルチコネクター（逆止弁なし）1個

蛇口アダプター1個*



*蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口（横水栓、万能水栓、自在水栓／蛇口径約14～17mm）に適合します。蛇口タイプによっては別途コネクター等が必要です。