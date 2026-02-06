3m 水道ホースセット
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機をご自宅ですぐにご使用できるセットです。高圧洗浄機への接続もワンタッチで簡単です。
耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
＜セット内容＞
水道ホース（耐圧タイプ）内径15mm／長さ3m
逆止弁付マルチコネクター1個
マルチコネクター（逆止弁なし）1個
蛇口アダプター1個*
*蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口（横水栓、万能水栓、自在水栓／蛇口径約14～17mm）に適合します。蛇口タイプによっては別途コネクター等が必要です。
製品特長
すぐに使える水道ホースセット
- 高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます
マルチコネクター
- 一般的な散水ホースに対応
クリックシステム
- 全てのブランドに適合します。
逆止弁付きマルチコネクター
- ホースからの取り外しの際、水が漏れません
マルチコネクター
- 一般的な蛇口アダプター（蛇口コネクター）と簡単に接続できます。
製品仕様
製品スペック
|直径
|5/8″
|ホース長さ (m)
|3
|色
|黄
|重量 (kg)
|0.6
|梱包重量 (kg)
|0.7
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|230 x 230 x 55
付属品・同梱品
- マルチコネクター: 1 個
- 逆止弁付きマルチコネクター: 1 個
- 蛇口アダプター