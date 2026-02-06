＜最軽量のケルヒャー高圧洗浄機＞

重さはたったの3.7kg、簡単に持ち運びができます。

幅が20cm、高さも45cmほどなのでちょっとしたすき間に収納することができます。



＜パワフルな水圧＞

本体はコンパクトでも水圧はパワフルなので、洗車・窓や網戸・玄関まわり・外壁など家中さまざまな場所をキレイにできます。



＜モーター音＞

モーター音も他のユニバーサルモーター高圧洗浄機より静かで、静音タイプのものより若干大きいくらいです。安心してお使いいただけます。



＜ノズルをコンパクトに収納できる＞

ガンも従来のサイズよりコンパクトなショートトリガーガン、延長ランスとワンジェットノズルが取り外せるのでコンパクトに収納が可能です。



＜高圧ホースは3m＞

短い…と思われるかもしれませんが、本体の移動が簡単なので取り回しは問題ありません。ホースが短い分、収納時のストレスがありません。



※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。