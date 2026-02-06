高圧洗浄機 K 1

K 1は、最軽量のケルヒャー高圧洗浄機です。持ち運びが簡単で、ちょっとしたすき間に収納することができます。本体はコンパクトでも水圧はパワフル、家中さまざまな場所をキレイにできます。モーター音も他のユニバーサルモーター高圧洗浄機より静かです。高圧洗浄機は大きくて重たくてうるさい、という先入観が変わる1台です。　※水道ホースは付属しておりません

ケルヒャー史上最もコンパクトな高圧洗浄機　高圧洗浄機　K MINI ケルヒャー史上最もコンパクトな高圧洗浄機　高圧洗浄機　K MINI

ラクラク持ち運び。狭い場所でもしっかり洗浄 ラクラク持ち運び。狭い場所でもしっかり洗浄

最軽量のケルヒャー高圧洗浄機

重さはたったの3.7㎏。ハンドルもあり持ち運びも簡単。
タテ型コンパクト設計で収納にも困りません。

パワフルな水圧

本体はコンパクトでもパワフルな水圧は変わりません。
洗車･窓や網戸･外壁など家中さまざまな場所をキレイにできます。

静かなモーター

気になるモーター音も他のユニバーサルモーター高圧洗浄機よりも静かで、近隣を気にせず安心してお使いいただけます。

コンパクトサイズ
コンパクトサイズ

＜最軽量のケルヒャー高圧洗浄機＞
重さはたったの3.7kg、簡単に持ち運びができます。
幅が20cm、高さも45cmほどなのでちょっとしたすき間に収納することができます。

＜パワフルな水圧＞
本体はコンパクトでも水圧はパワフルなので、洗車・窓や網戸・玄関まわり・外壁など家中さまざまな場所をキレイにできます。

＜モーター音＞
モーター音も他のユニバーサルモーター高圧洗浄機より静かで、静音タイプのものより若干大きいくらいです。安心してお使いいただけます。

＜ノズルをコンパクトに収納できる＞
ガンも従来のサイズよりコンパクトなショートトリガーガン、延長ランスとワンジェットノズルが取り外せるのでコンパクトに収納が可能です。

＜高圧ホースは3m＞
短い…と思われるかもしれませんが、本体の移動が簡単なので取り回しは問題ありません。ホースが短い分、収納時のストレスがありません。

※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。

製品特長
高圧洗浄機 K 1: コンパクトで軽量
コンパクトで軽量
コンパクトなので収納場所をとりません。 片手でラクに持ち運びできます。
高圧洗浄機 K 1: 洗浄剤吸引ホース付き
洗浄剤吸引ホース付き
洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 （別売り） は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
高圧洗浄機 K 1: 整理整頓に
整理整頓に
トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。
クイックコネクトシステム
  • 本体と高圧ホースはワンタッチで接続。
製品仕様

製品スペック

周波数 (Hz) 50 / 60
最大許容圧力 (MPa) max. 7
吐出水量 (l/h) max. 330
給水温度 (°C) max. 40
消費電力 (W) 1000
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 3.7
梱包重量 (kg) 5.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 188 x 206 x 445

付属品・同梱品

  • トリガーガン: K 1トリガーガン
  • 1ジェットノズル
  • 高圧ホース: 3 m
動画
用途・清掃場所
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • ガーデニング用品
  • 軽自動車や普通乗用車
  • バイクやスクーター
  • 自転車
アクセサリー
洗浄剤
img_accessory_hp_300_150
img_taiken_300_150

高圧洗浄機のおすすめ記事

暖かい季節になったら、冬の間に車に付着した汚れや凍結防止剤（融雪剤）をしっかり洗い流しましょう！
高圧洗浄機を使ってベランダ・テラスまわりを簡単キレイに
自宅で簡単！高圧洗浄機による洗車方法とコツ
高圧洗浄機で年末大掃除
家族でケルヒャーしよう！夏の大そうじ編
最後に網戸を掃除したのはいつ？きれいな網戸で春の風を楽しもう
困った黄砂を取り除く洗車と室内掃除のコツ
始めようスプリングクリーニング
気をつけたい黄砂と洗車のおはなし
黄砂の汚れは高圧洗浄機でスッキリ解決！

高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤