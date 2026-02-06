高圧洗浄機 K 1
K 1は、最軽量のケルヒャー高圧洗浄機です。持ち運びが簡単で、ちょっとしたすき間に収納することができます。本体はコンパクトでも水圧はパワフル、家中さまざまな場所をキレイにできます。モーター音も他のユニバーサルモーター高圧洗浄機より静かです。高圧洗浄機は大きくて重たくてうるさい、という先入観が変わる1台です。 ※水道ホースは付属しておりません
最軽量のケルヒャー高圧洗浄機
重さはたったの3.7㎏。ハンドルもあり持ち運びも簡単。
タテ型コンパクト設計で収納にも困りません。
パワフルな水圧
本体はコンパクトでもパワフルな水圧は変わりません。
洗車･窓や網戸･外壁など家中さまざまな場所をキレイにできます。
静かなモーター
気になるモーター音も他のユニバーサルモーター高圧洗浄機よりも静かで、近隣を気にせず安心してお使いいただけます。
＜ノズルをコンパクトに収納できる＞
ガンも従来のサイズよりコンパクトなショートトリガーガン、延長ランスとワンジェットノズルが取り外せるのでコンパクトに収納が可能です。
＜高圧ホースは3m＞
短い…と思われるかもしれませんが、本体の移動が簡単なので取り回しは問題ありません。ホースが短い分、収納時のストレスがありません。
※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。
製品特長
コンパクトで軽量コンパクトなので収納場所をとりません。 片手でラクに持ち運びできます。
洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 （別売り） は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
整理整頓にトリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。
クイックコネクトシステム
- 本体と高圧ホースはワンタッチで接続。
製品仕様
製品スペック
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 7
|吐出水量 (l/h)
|max. 330
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (W)
|1000
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.7
|梱包重量 (kg)
|5.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|188 x 206 x 445
付属品・同梱品
- トリガーガン: K 1トリガーガン
- 1ジェットノズル
- 高圧ホース: 3 m
動画
用途・清掃場所
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- ガーデニング用品
- 軽自動車や普通乗用車
- バイクやスクーター
- 自転車