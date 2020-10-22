自宅で簡単！高圧洗浄機による洗車方法とコツ

「おうち洗車」を行う際には、人、モノなどまわりへの気配りも大切です。ご近所さんに迷惑にならない時間帯や場所を考えましょう。洗車に向いている天気もチェックしましょう。

洗車に適した服装

動きやすく、濡れてもいい服。さらに、愛車に傷をつけないための配慮をしましょう。