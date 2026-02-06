フォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
タンク容量：300mL
※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
製品特長
洗剤を簡単に交換可能
- 簡単に接続が可能です。
しっかりとした泡を塗布
- いろいろな表面を簡単に洗浄
半透明の洗剤容器
- 内容量が分かりやすい。
製品仕様
製品スペック
|色
|アンスラサイトグレー
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|93 x 201 x 120
|互換性
|2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
適合機種
用途・清掃場所
- 自動車
- ガラスの温室
- バイクやスクーター
- テラス
- ブラインド／ローラーシャッター
- 小道
- （庭） 玄関、車道
- フェンスやブロック塀
- キャンピングカー