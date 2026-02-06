フォームノズル

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
タンク容量：300mL
※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません

製品特長
洗剤を簡単に交換可能
  • 簡単に接続が可能です。
しっかりとした泡を塗布
  • いろいろな表面を簡単に洗浄
半透明の洗剤容器
  • 内容量が分かりやすい。
製品仕様

製品スペック

アンスラサイトグレー
重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 93 x 201 x 120
互換性 2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
用途・清掃場所
  • 自動車
  • ガラスの温室
  • バイクやスクーター
  • テラス
  • ブラインド／ローラーシャッター
  • 小道
  • （庭） 玄関、車道
  • フェンスやブロック塀
  • キャンピングカー
洗浄剤