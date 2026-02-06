高圧洗浄機 K 2 サイレント

K 2 シリーズ最高の洗浄力で初めての静音モデル。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。体感音は従来のK 2 モデルの約半分です。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品を本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納もスムーズになりました。※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

家庭用 高圧洗浄機の選び方


【ご注意】付属品のフォームノズルの形状が異なる場合がありますが、機能や性能に違いはありません。

＜静音なのに軽い＞
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK 2 モデルよりも約50％カット。本体質量は静音モデル最軽量（特定法人専用モデルを除く）のわずか5.8kgだから片手でラクに持ち運びできます。

＜スマート収納＞
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。

＜接続が簡単＞
本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。

製品特長
高圧洗浄機 K 2 サイレント: 革新的な静音技術
革新的な静音技術
水冷式静音モデル（K 3）と比べて、約50％軽量化しました。 従来のK 2モデルと比べて、体感音を約50％削減しました。
高圧洗浄機 K 2 サイレント: コンパクトで軽量
コンパクトで軽量
コンパクトなデザインで収納場所を選ばず、持ち運びにも便利です。
高圧洗浄機 K 2 サイレント: スマート収納
スマート収納
トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。
クイックコネクトシステム
サイクロンジェットノズル
  • 頑固な汚れを落とします。
バリオスプレーランス
  • 圧力調整が可能な広角ノズルです。
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
最大許容圧力 (MPa) max. 10
吐出水量 (l/h) max. 360
給水温度 (°C) max. 40
消費電力 (kW) 1.25
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 5.8
梱包重量 (kg) 8.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 538 x 293 x 303

付属品・同梱品

  • フォームジェット: 0.3 l
  • トリガーガン: G 120 Q
  • バリオスプレーランス
  • サイクロンジェットノズル
  • 高圧ホース: 8 m
  • 本体側カップリング

製品機能

  • クイックコネクト接続（本体）
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
用途・清掃場所
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • 玄関周り
  • ベランダ
  • 窓やガラス家具の表面
  • 浴室
  • 自転車
  • 軽自動車や普通乗用車
アクセサリー
洗浄剤
