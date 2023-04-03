雪解け後は“下まわり”から洗車をしよう！ 春先のカーケアもケルヒャーにお任せ！

汚れが錆の原因に？

季節の変わり目こそ愛車のお手入れを！

雪道や雪解け後の道路を走行すると、雨の日よりもずっとクルマが汚れますよね。

雪に含まれている塵や埃、道路の砂や泥、そして路上の凍結を防ぐための「凍結防止剤（融雪剤）」がタイヤによって跳ね上げられるからです。

ボディや下まわり付いた大量の汚れを洗い流さず春を迎える…これがゆくゆく錆の原因ともなりかねません。

季節の変わり目にこそ、しっかり愛車のお手入れをしましょう！