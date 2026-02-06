K 2 バッテリーセット
コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。電源が必要ないため、様々な場所の洗浄に最適です。洗車や家まわりはもちろん、集合住宅の共有スペースなどの電源から離れた場所も、本格洗浄ができます。バッテリーパワー36V5.0Ah付属。
コードレスタイプの高圧洗浄機K 2 バッテリーセットは、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分（標準モード）可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
製品特長
バッテリーパワー36Vリアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン3つの洗浄モード（標準モード、ブーストモード、ミックスモード）で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
洗浄剤の使用
- 洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。
- ケルヒャー洗浄剤は洗浄効率を高め、洗浄対象物の保護やキレイに保つのに役立ちます。
ノズル収納ホルダー（本体）
- トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。
クイックコネクトシステム
- 高圧ホースの接続が簡単です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 11
|吐出水量 (l/h)
|340
|給水温度 (°C)
|max. 40
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|36
|容量 (Ah)
|5
|使用時間（一回の充電） (min)
|14 （5.0 Ah）
|充電時間（標準充電アダプター） (h)
|9
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|4.5
|梱包重量 (kg)
|8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|245 x 303 x 629
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器を含む
- トリガーガン: 水圧インジゲーター搭載
- 1ジェットノズル
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース: 4 m
- 本体側カップリング
製品機能
- クイックコネクト接続（本体）
- 洗浄剤散布: 洗剤吸引機能
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
動画
用途・清掃場所
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- ガーデニング用品
- テラス
- 軽自動車や普通乗用車
- バイクやスクーター
- 自転車
- ごみ箱の洗浄に
- 庭のおもちゃ