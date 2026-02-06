コードレスタイプの高圧洗浄機K 2 バッテリーセットは、電源が必要ありません。

電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。

ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分（標準モード）可能です。

トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。

別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。

その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。