K 2 バッテリーセット

コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。電源が必要ないため、様々な場所の洗浄に最適です。洗車や家まわりはもちろん、集合住宅の共有スペースなどの電源から離れた場所も、本格洗浄ができます。バッテリーパワー36V5.0Ah付属。

家庭用 高圧洗浄機の選び方

コードレスタイプの高圧洗浄機K 2 バッテリーセットは、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分（標準モード）可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。

製品特長
モバイル高圧洗浄機 K 2 バッテリーセット: バッテリーパワー36V
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
モバイル高圧洗浄機 K 2 バッテリーセット: 水圧インジケーター搭載トリガーガン
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード（標準モード、ブーストモード、ミックスモード）で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
モバイル高圧洗浄機 K 2 バッテリーセット: ため水を使用可能
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
洗浄剤の使用
  • 洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。
  • ケルヒャー洗浄剤は洗浄効率を高め、洗浄対象物の保護やキレイに保つのに役立ちます。
ノズル収納ホルダー（本体）
  • トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。
クイックコネクトシステム
  • 高圧ホースの接続が簡単です。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
バッテリープラットフォーム 36 V　バッテリープラットフォーム
最大許容圧力 (MPa) max. 11
吐出水量 (l/h) 340
給水温度 (°C) max. 40
バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 36
容量 (Ah) 5
使用時間（一回の充電） (min) 14 （5.0 Ah）
充電時間（標準充電アダプター） (h) 9
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 4.5
梱包重量 (kg) 8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 245 x 303 x 629

付属品・同梱品

  • バリアント: バッテリーと充電器を含む
  • トリガーガン: 水圧インジゲーター搭載
  • 1ジェットノズル
  • サイクロンジェットノズル
  • 高圧ホース: 4 m
  • 本体側カップリング

製品機能

  • クイックコネクト接続（本体）
  • 洗浄剤散布: 洗剤吸引機能
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
動画
用途・清掃場所
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • ガーデニング用品
  • テラス
  • 軽自動車や普通乗用車
  • バイクやスクーター
  • 自転車
  • ごみ箱の洗浄に
  • 庭のおもちゃ
アクセサリー
洗浄剤
