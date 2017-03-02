［ニュースレター登録募集中］ケルヒャーからのお知らせやお得な情報をメルマガでお届けします！

黄砂の汚れは高圧洗浄機でスッキリ解決！

春先によく話題になる「黄砂」ですが、その正体はミクロンレベルの極小の砂粒で、遠くアジア大陸内陸部より飛んできます。
日本までやって来る黄砂は、実に0.5〜5ミクロン程度で、これはタバコの煙（0.2〜0.5ミクロン）に近いほどの小ささです。
そんな黄砂は、車や窓、住宅などに付着した後に雨に濡れてしまうと、簡単には取り除けない厄介者なんです。

  • 車の黄砂汚れをスッキリ解決！
  • ベランダ･玄関まわりの汚れをスッキリ解決！
  • 窓･網戸の汚れをスッキリ解決！

車の黄砂汚れをスッキリ解決！

「黄砂」の正体はミクロンレベルの砂粒で、黄砂が付着した後に雨に濡れてしまうと簡単には取り除けない厄介者です。
そんな黄砂がこびりついた車の洗浄は、特に注意が必要です。布などで拭いてしまうと、まるで「紙やすり」でこすったように傷だらけになってしまう恐れがあります。
黄砂が付着したら、できるだけすぐに洗車して洗い流すことが重要です。
高圧洗浄機なら、擦ることなく高圧の水で黄砂の微粒子もろとも吹き飛ばしてスッキリ洗浄することができます。
しかも、水道ホースで洗浄する場合と比べて、使用する水は1/4〜1/3でOK。黄砂はもちろん、軽い汚れから頑固な汚れまで短時間に気持ちよく洗浄できます。

車掃除カンタン洗浄ポイント
よりキレイに、より効率よく洗うコツ
気をつけたい黄砂と洗車のおはなし
洗車におすすめの機種はこちら！

K 2 Upright

自動車はもちろん屋外家具や玄関の落ちにくい汚れにも対応。

詳細はこちらから

K 3 サイレント プラス

体感音を50％カットした静音モデル。付属品は本体にスッキリ収納、使い勝手も向上。

50Hzはこちらから
60Hzはこちらから

K 5 プレミアム サイレント

プレミアムアクセサリー満載、ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰。

50Hzはこちらから
60Hzはこちらから
おすすめアクセサリー・洗浄剤

ウルトラフォームセット

3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。

詳細はこちらから

アンダーボディスプレーランス

車の下回り、雨樋の洗浄など届きにくい場所で威力を発揮します。

詳細はこちらから

3 in 1 カーシャンプー

優れた速乾性とワックス効果があり、車のボディやホイールについた油性の汚れを効果的に落とします。

詳細はこちらから

ベランダ･玄関まわりの汚れをスッキリ解決！

黄砂シーズン、洗ったばかりの洗濯物がベランダ壁面などに触れて真っ黒･･･洗い直しにがっかり･･･なんて経験、ありますよね。
また、玄関まわりもザラッと埃っぽくなる季節です。
家まわりの黄砂汚れは広範囲におよびます。これまで「雨で黄砂が流れるまで我慢･･･」なんて、あきらめていませんでしたか？
広範囲の黄砂汚れも一瞬で洗浄する方法があります。高圧洗浄機があれば、あっという間に、しかもカンタンに黄砂汚れを落とせます！

ベランダ・玄関まわりカンタン洗浄のコツ
おまけ
ベランダ・玄関まわりにおすすめの機種はこちら！

K MINI

収納一体型のスマート設計。お客様の声を形にしたJapanモデル。

詳細はこちらから

K 3 サイレント プラス

体感音を50％カットした静音モデル。付属品は本体にスッキリ収納、使い勝手も向上。

50Hzはこちらから
60Hzはこちらから
おすすめアクセサリー

テラスクリーナー T 5

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスの洗浄ができます。圧力が調節できるので、こびりついた汚れも木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。

詳細はこちらから

デッキクリーナー　PS 20

水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。

詳細はこちらから

窓・網戸のよごれをスッキリ解決！

黄砂・花粉シーズンは窓全体が黄色く曇ってしまいますよね。これまで網戸掃除はどのようにしていましたか？
雑巾・バケツ・新聞紙・スポンジ・掃除機･･･たくさんの道具を用意し、外側の網戸→内側の網戸を掃除して、次は窓ガラス･･･なんて、時間と労力がかかっていては、腰も重たくなりますよね。ただでさえ億劫な窓・網戸掃除。でも、高圧洗浄機があれば、面倒だった窓・網戸掃除が一瞬で洗浄できてしまいます。あまりのカンタンさに、呆気にとられてしまうかも。

窓・網戸掃除カンタンポイント
窓・網戸掃除におすすめの機種はこちら！

OC 3 Foldable

コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。

詳細はこちらから

K 2 サイレント

K 2 クラス最高の洗浄力。静音化とスマート収納を実現。

詳細はこちらから
こんなところの洗浄にも！
高圧洗浄機が一台あれば、車やベランダ、窓以外にもいろいろな場所のお掃除に使えます。
いままでゴシゴシこすらないと取れなかった汚れが、驚くほど簡単にキレイになります。
さらにアクセサリーを使えば、あきらめていた場所もキレイにできます。

家まわり

浴室

ブロック塀

駐車場の床・屋根

排水口

外壁

高い場所

＞ 高圧洗浄機がもっと便利になるアクセサリー一覧はこちら

