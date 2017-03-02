黄砂の汚れは高圧洗浄機でスッキリ解決！

「黄砂」の正体はミクロンレベルの砂粒で、黄砂が付着した後に雨に濡れてしまうと簡単には取り除けない厄介者です。

そんな黄砂がこびりついた車の洗浄は、特に注意が必要です。布などで拭いてしまうと、まるで「紙やすり」でこすったように傷だらけになってしまう恐れがあります。

黄砂が付着したら、できるだけすぐに洗車して洗い流すことが重要です。

高圧洗浄機なら、擦ることなく高圧の水で黄砂の微粒子もろとも吹き飛ばしてスッキリ洗浄することができます。

しかも、水道ホースで洗浄する場合と比べて、使用する水は1/4〜1/3でOK。黄砂はもちろん、軽い汚れから頑固な汚れまで短時間に気持ちよく洗浄できます。

