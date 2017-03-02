黄砂の汚れは高圧洗浄機でスッキリ解決！
春先によく話題になる「黄砂」ですが、その正体はミクロンレベルの極小の砂粒で、遠くアジア大陸内陸部より飛んできます。
日本までやって来る黄砂は、実に0.5〜5ミクロン程度で、これはタバコの煙（0.2〜0.5ミクロン）に近いほどの小ささです。
そんな黄砂は、車や窓、住宅などに付着した後に雨に濡れてしまうと、簡単には取り除けない厄介者なんです。
「黄砂」の正体はミクロンレベルの砂粒で、黄砂が付着した後に雨に濡れてしまうと簡単には取り除けない厄介者です。
そんな黄砂がこびりついた車の洗浄は、特に注意が必要です。布などで拭いてしまうと、まるで「紙やすり」でこすったように傷だらけになってしまう恐れがあります。
黄砂が付着したら、できるだけすぐに洗車して洗い流すことが重要です。
高圧洗浄機なら、擦ることなく高圧の水で黄砂の微粒子もろとも吹き飛ばしてスッキリ洗浄することができます。
しかも、水道ホースで洗浄する場合と比べて、使用する水は1/4〜1/3でOK。黄砂はもちろん、軽い汚れから頑固な汚れまで短時間に気持ちよく洗浄できます。
K 2 Upright
自動車はもちろん屋外家具や玄関の落ちにくい汚れにも対応。
K 5 プレミアム サイレント
プレミアムアクセサリー満載、ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰。
黄砂シーズン、洗ったばかりの洗濯物がベランダ壁面などに触れて真っ黒･･･洗い直しにがっかり･･･なんて経験、ありますよね。
また、玄関まわりもザラッと埃っぽくなる季節です。
家まわりの黄砂汚れは広範囲におよびます。これまで「雨で黄砂が流れるまで我慢･･･」なんて、あきらめていませんでしたか？
広範囲の黄砂汚れも一瞬で洗浄する方法があります。高圧洗浄機があれば、あっという間に、しかもカンタンに黄砂汚れを落とせます！
K MINI
収納一体型のスマート設計。お客様の声を形にしたJapanモデル。
黄砂・花粉シーズンは窓全体が黄色く曇ってしまいますよね。これまで網戸掃除はどのようにしていましたか？
雑巾・バケツ・新聞紙・スポンジ・掃除機･･･たくさんの道具を用意し、外側の網戸→内側の網戸を掃除して、次は窓ガラス･･･なんて、時間と労力がかかっていては、腰も重たくなりますよね。ただでさえ億劫な窓・網戸掃除。でも、高圧洗浄機があれば、面倒だった窓・網戸掃除が一瞬で洗浄できてしまいます。あまりのカンタンさに、呆気にとられてしまうかも。
いままでゴシゴシこすらないと取れなかった汚れが、驚くほど簡単にキレイになります。
さらにアクセサリーを使えば、あきらめていた場所もキレイにできます。
家まわり
浴室
ブロック塀
駐車場の床・屋根
排水口
外壁
高い場所