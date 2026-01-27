テラスクリーナー T 5は2つの回転フラットジェットノズル付きなので、広い範囲も効率的に洗浄できます。ノズルの高さを調節できるので、洗浄対象物に合わせて洗浄可能です。コンクリートや石畳などのハードな材質はもちろん、木材などのデリケートな材質の床面の洗浄にもご使用いただけます。さらに、洗浄時の水ハネを防ぎながら、標準のノズルよりも約半分の時間で効率的に洗浄できます。

人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。

高圧洗浄機 K 2～ K 5に適合します。