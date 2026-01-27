テラスクリーナー T 5
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用（1本で約40㎝）としてもお使いいただけます。
ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2～ K 5に適合します。
テラスクリーナー T 5は2つの回転フラットジェットノズル付きなので、広い範囲も効率的に洗浄できます。ノズルの高さを調節できるので、洗浄対象物に合わせて洗浄可能です。コンクリートや石畳などのハードな材質はもちろん、木材などのデリケートな材質の床面の洗浄にもご使用いただけます。さらに、洗浄時の水ハネを防ぎながら、標準のノズルよりも約半分の時間で効率的に洗浄できます。
人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
高圧洗浄機 K 2～ K 5に適合します。
製品特長
2つの回転フラットジェットノズル広い範囲の洗浄に最適。
飛び跳ね防止水ハネを防ぎながら洗浄できます。
高さ調節ノズルの高さを調整できるので、さまざまな床面を洗浄できます。 こびりついた汚れも木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。
ハンドル
- 垂直面を洗浄する際に便利です。
ホバークラフト式
- 水圧で本体が浮いた状態になるホバークラフト式なので、力を入れずに楽々洗浄できます。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|1.4
|梱包重量 (kg)
|2.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|708 x 280 x 995
適合機種
用途・清掃場所
- 家と庭の周辺
- テラス
- ガレージのドア
- 外壁
- （庭） 玄関、車道
- フェンスやブロック塀
- 小道