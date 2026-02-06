高圧洗浄機 K 2 サイレント 洗車セット（ボックス付き）
K 2 シリーズ初の静音モデルである高圧洗浄機 K 2 サイレントに、洗車に最適なアクセサリーとオリジナルボックスがついた直営店限定モデル。
※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
K 2 シリーズ最高の洗浄力で初めての静音モデル。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。
＜静音なのに軽い＞
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK 2 モデルよりも約50％カット。本体質量は静音モデル最軽量（特定法人専用モデルを除く）のわずか5.8kgだから片手でラクに持ち運びできます。
＜スマート収納＞
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
＜接続が簡単＞
本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。
製品特長
革新的な静音技術水冷式静音モデル（K 3）と比べて、約50％軽量化しました。 従来のK 2モデルと比べて、体感音を約50％削減しました。
コンパクトで軽量コンパクトなデザインで収納場所を選ばず、持ち運びにも便利です。
スマート収納トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。
クイックコネクトシステム
サイクロンジェットノズル
- 頑固な汚れを落とします。
バリオスプレーランス
- 圧力調整が可能な広角ノズルです。
製品仕様
製品スペック
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 10
|吐出水量 (l/h)
|max. 360
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (kW)
|1.25
|色
|黄
付属品・同梱品
- フォームジェット: 0.3 l
- トリガーガン: G 120 Q
- バリオスプレーランス
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース: 8 m
- 本体側カップリング
製品機能
- クイックコネクト接続（本体）
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
用途・清掃場所
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- 玄関周り
- ベランダ
- 窓やガラス家具の表面
- 浴室
- 自転車
- 軽自動車や普通乗用車