高圧洗浄機オプションアクセサリー
ケルヒャーの高圧洗浄機は、オプションアクセサリーも豊富にご用意しています。様々な用途に合わせてお使いいただければ、さらに便利にそして簡単に洗浄できます！
※モバイル高圧洗浄機KHBシリーズには適合しません。KHBシリーズにはKHB専用オプションアクサリーをご使用ください。
もっと便利になるオプションアクセサリー！
オプションアクセサリーを使用すれば頑固な汚れ、高い場所の汚れ、目では確認できない隠れた汚れなどを洗浄することができます。
お持ちの高圧洗浄機とアクセアリーの適合は、こちらの適合表からご確認ください。
＞ 家庭用高圧洗浄機オプションアクセサリー適合表
車やバイクの洗浄
洗浄剤を散布するフォームノズル、車やバイクのボディをやさしく洗浄するアタッチメント、ホイールの汚れ落としなど。
車やバイクのあらゆる箇所を、最適なアクセサリーで徹底洗浄！
テラス、玄関まわりの洗浄
ベランダやテラス、駐車場や玄関まわりなど、広い場所の洗浄に便利なアクセサーです。
手の届かない場所の洗浄
高い場所や離れた場所を高圧洗浄するのにおすすめのアクセサリーです。
パイプの洗浄
先端ノズルの4箇所の穴から高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
パイプや排水管の詰まりを解消し、頑固な汚れも除去します。