［ニュースレター登録募集中］ケルヒャーからのお知らせやお得な情報をメルマガでお届けします！

高圧洗浄機オプションアクセサリー

ケルヒャーの高圧洗浄機は、オプションアクセサリーも豊富にご用意しています。様々な用途に合わせてお使いいただければ、さらに便利にそして簡単に洗浄できます！

※モバイル高圧洗浄機KHBシリーズには適合しません。KHBシリーズにはKHB専用オプションアクサリーをご使用ください。

pressure-washers_accessorie_header

もっと便利になるオプションアクセサリー！

オプションアクセサリーを使用すれば頑固な汚れ、高い場所の汚れ、目では確認できない隠れた汚れなどを洗浄することができます。

 

お持ちの高圧洗浄機とアクセアリーの適合は、こちらの適合表からご確認ください。
家庭用高圧洗浄機オプションアクセサリー適合表

accessories_WB120

車やバイクの洗浄

洗浄剤を散布するフォームノズル、車やバイクのボディをやさしく洗浄するアタッチメント、ホイールの汚れ落としなど。

車やバイクのあらゆる箇所を、最適なアクセサリーで徹底洗浄！

さらに製品を表示する (6)
accessories_surface

テラス、玄関まわりの洗浄

ベランダやテラス、駐車場や玄関まわりなど、広い場所の洗浄に便利なアクセサーです。

accessories tla

手の届かない場所の洗浄

高い場所や離れた場所を高圧洗浄するのにおすすめのアクセサリーです。

パイプの洗浄

パイプの洗浄

先端ノズルの4箇所の穴から高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。

パイプや排水管の詰まりを解消し、頑固な汚れも除去します。

家庭用高圧洗浄機オプションアクセサリー適合表

すべての高圧洗浄機オプションアクセサリー

さらに製品を表示する (29)