製品情報一覧（業務用）
「ケルヒャー」は世界中のプロが選ぶ清掃機器メーカーです。
半世紀以上の豊富な経験と実績に基づいた信頼のプロ用清掃機器を提供します。
頑丈で使いやすく、コンパクトをモットーに開発された清掃機器は世界中の現場で活躍しています。
様々なシチュエーションに合わせたアクセサリーも豊富にラインナップしています。ぜひ、一度お試しください。
おすすめページ
業務用［無料］出張実演受付
お客様の現場で当社の製品をお試しいただけます。製品を選びに困った時にもご相談ください
インダストリアルショールーム横浜
大型のシステムのデモンストレーションができ、お客様に体験・体感して頂けるショールームです
修理・アフターサービス
修理メニュー、アフターサービス等についてご案内いたします
業務用製品 ユーザー登録
ユーザー登録をしていただくことで、保証期間が2年に延長されます
製品カタログ ダウンロード
各種製品カタログをPDFファイルでダウンロードできます
取扱説明書ダウンロード
取扱説明書（PDFファイル）をダウンロードできます
業種別清掃機機のご提案
お客様の業種、清掃エリアに応じたおすすめ清掃機器をご提案します
お客様導入事例
ケルヒャー製品の導入によってお客様のどんな課題が解決されたのかをご紹介します
業種別ソリューション
清掃の課題や清掃効率の改善、コスト削減のヒントや事例を紹介します
レンタルパック
業務用のケルヒャー製品のレンタルパックです。取扱製品やサービス内容については、こちらをご覧ください。
困った時は…よくある質問（FAQ）
お問い合わせの前にご確認ください
お問い合わせ
業務用製品選びのご相談・製品について、故障・修理アフターサービスについてのお問い合わせはこちらから