製品情報一覧（業務用）

「ケルヒャー」は世界中のプロが選ぶ清掃機器メーカーです。

半世紀以上の豊富な経験と実績に基づいた信頼のプロ用清掃機器を提供します。

頑丈で使いやすく、コンパクトをモットーに開発された清掃機器は世界中の現場で活躍しています。

様々なシチュエーションに合わせたアクセサリーも豊富にラインナップしています。ぜひ、一度お試しください。