アフリカ豚熱（豚コレラ）には清掃による予防

ヨーロッパや中国で報告されているアフリカ豚熱（アフリカ豚コレラ）は日本で「家畜伝染病」に指定されており、発生した場合の畜産業界への影響が甚大なため、とても警戒が必要です。また、日本でも豚コレラの発生が報告されています。

農場、養豚場においては、正しい清掃を行うことで家畜を守ることに貢献できます。



注：アフリカ豚コレラと日本の豚コレラの対策は似ており、参考にできるものとして公開しております。また、アフリカ豚コレラは豚・いのししの病気であり、人に感染することはありません。