WOMA 超高圧洗浄機（業務用）

WOMAでは、高圧ポンプにより水を「超高圧」で噴射することでコンクリート・塗装・汚れなどを取り除く製品だけでなく、斫（はつり）や切断といった「ウォータージェット施工」に関連した製品も取り扱っています。

woma はつり　研掃　剥離　切断

WOMAについて

woma_620x250

WOMA 超高圧製品

ケルヒャーグループとして高圧ポンプを主体にユニットからアクセサリーまで
ウォータージェット施工に関する製品とサービスを提供しています。

水を高圧ポンプにより「超高圧」で噴射することでコンクリート・塗装・汚れなどを取り除くことが可能です。
主に、建築現場・補修工事現場などでのはつり・目荒らし・塗装剥離、船体外壁の付着物除去や塗装剥離、工場などの配管内部の洗浄などに利用されます。

ウォータージェット工法

表面処理

洗浄処理

切断

表面処理
洗浄
切断

塗装剥離

  • 船舶修繕補修
  • 鉄骨橋梁修繕補修

コンクリートはつり・目荒らし

  • 劣化部除去
  • コンクリートインフラ修繕補修

 

付着物除去

  • 塗装ブース
  • タンク内部
  • パイプライン
  • フィルター
  • 建造物表面洗浄

防爆環境での切断

  • 石油工場パイプ
  • 化学工場パイプ

狭所解体

  • 建造物解体切断

活躍する業界・業種

img_woma_app_300x150_1
img_woma_app_300x150_2
img_woma_app_300x150_3
img_woma_app_300x150_4

建築土木解体や、自動車、船舶、石油・ガス、発電所、公共インフラメンテナンスなどの業種で様々なアプリケーションに対応します。

 

アプリケーション

  • 表面処理・下地処理
  • 熱交換器洗浄
  • 塗装剥離・錆取り
  • コンクリート補修・下地処理
  • 各種機器洗浄
  • 床材剥離
  • 切断

製品紹介

ポンプ

超高圧ポンプ Mシリーズ

超高圧ポンプ Mシリーズ

3000barの超高圧

超高圧ポンプ Zシリーズ

超高圧ポンプ Zシリーズ

1500barの大水量

高圧ポンプ 02シリーズ

高圧ポンプ 02シリーズ

下水道洗浄で最適

高圧ポンプ 03シリーズ

高圧ポンプ 03シリーズ

エントリー高圧ポンプ

高圧ポンプ Yシリーズ

高圧ポンプ Yシリーズ

小型の1000bar

特殊用途ポンプ ARPシリーズ

特殊用途ポンプ ARPシリーズ

水質許容範囲の広い高圧ポンプ

ユニット

超高圧洗浄機 ディーゼルエンジンモデル

EcoMaster MK3

  • インダストリアル市場・建築土木解体市場における、洗浄や、剥離・研掃・切断等のメンテナンスに対応したウォータージェット施工向けに最適なモデルです。
  • お客様の施工用途に応じて、2500～3000barの範囲でそれぞれの吐出水量の組み合わせをご用意しています。
  • 「WOMATIC4」を搭載し、制御パネルによる自動制御により、安全で誰でも使い易い機器環境を提供します。
  • 最新モデルは、産業用ディーゼルエンジンでは最高の排ガス規制「Tier4 Final」に対応しています。
  • 吐出圧力とエンジン回転速度を常に最適化する制御により、最大30%の燃料消費量削減を実現。同時に、施工水の削減と機器寿命の延長を図っています。
  • EcoMaster MK3は、ディーゼルエンジン駆動のトレーラーをはじめ、トラック積載型フレームタイプ、コンテナ格納タイプ等、様々な形状が用意されています。
Eco MK3

【仕様】

 

  • 2800bar、26L/毎分 （デモ機の最大値。他構成も有り）
  • 全長：4450mm、全幅：2060mm、全高：2090mm
  • 重量：2710kg （稼働重量　2810kg）
  • EU Stage Ⅳ クリーンディーゼルエンジン （Ad Blue）

【特長】

 

  • ウォータージェット施工に最適なスペックと標準装備
  • このクラスでは小型軽量サイズ
  • 高効率、環境対応ディーゼルエンジン

【メリット】

 

  • 狭い現場にも搬入可能
  • 施工効率アップ
  • クリーンな排ガス環境対応
  • 多様なアプリケーションに対応可能
  • スキッドフレームタイプ他様々なバリエーション

バリエーション例

ディーゼルエンジン駆動のトレーラーをはじめ、トラック積載型フレームタイプ、コンテナ格納タイプ等、様々な形状が用意されており、使用環境に応じて固定式、移動式に変えることができます。

component_1260x456_top
ケルヒャー インダストリアルショールーム見学受付 ケルヒャー インダストリアルショールーム見学受付

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤