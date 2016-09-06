WOMA 超高圧洗浄機（業務用）
WOMAでは、高圧ポンプにより水を「超高圧」で噴射することでコンクリート・塗装・汚れなどを取り除く製品だけでなく、斫（はつり）や切断といった「ウォータージェット施工」に関連した製品も取り扱っています。
WOMAについて
WOMA 超高圧製品
ケルヒャーグループとして高圧ポンプを主体にユニットからアクセサリーまで
ウォータージェット施工に関する製品とサービスを提供しています。
水を高圧ポンプにより「超高圧」で噴射することでコンクリート・塗装・汚れなどを取り除くことが可能です。
主に、建築現場・補修工事現場などでのはつり・目荒らし・塗装剥離、船体外壁の付着物除去や塗装剥離、工場などの配管内部の洗浄などに利用されます。
ウォータージェット工法
表面処理
洗浄処理
切断
塗装剥離
- 船舶修繕補修
- 鉄骨橋梁修繕補修
コンクリートはつり・目荒らし
- 劣化部除去
- コンクリートインフラ修繕補修
付着物除去
- 塗装ブース
- タンク内部
- パイプライン
- フィルター
- 建造物表面洗浄
防爆環境での切断
- 石油工場パイプ
- 化学工場パイプ
狭所解体
- 建造物解体切断
活躍する業界・業種
建築土木解体や、自動車、船舶、石油・ガス、発電所、公共インフラメンテナンスなどの業種で様々なアプリケーションに対応します。
アプリケーション
- 表面処理・下地処理
- 熱交換器洗浄
- 塗装剥離・錆取り
- コンクリート補修・下地処理
- 各種機器洗浄
- 床材剥離
- 切断
製品紹介
ポンプ
超高圧ポンプ Mシリーズ
3000barの超高圧
超高圧ポンプ Zシリーズ
1500barの大水量
高圧ポンプ 02シリーズ
下水道洗浄で最適
高圧ポンプ 03シリーズ
エントリー高圧ポンプ
高圧ポンプ Yシリーズ
小型の1000bar
特殊用途ポンプ ARPシリーズ
水質許容範囲の広い高圧ポンプ
ユニット
超高圧洗浄機 ディーゼルエンジンモデル
EcoMaster MK3
- インダストリアル市場・建築土木解体市場における、洗浄や、剥離・研掃・切断等のメンテナンスに対応したウォータージェット施工向けに最適なモデルです。
- お客様の施工用途に応じて、2500～3000barの範囲でそれぞれの吐出水量の組み合わせをご用意しています。
- 「WOMATIC4」を搭載し、制御パネルによる自動制御により、安全で誰でも使い易い機器環境を提供します。
- 最新モデルは、産業用ディーゼルエンジンでは最高の排ガス規制「Tier4 Final」に対応しています。
- 吐出圧力とエンジン回転速度を常に最適化する制御により、最大30%の燃料消費量削減を実現。同時に、施工水の削減と機器寿命の延長を図っています。
- EcoMaster MK3は、ディーゼルエンジン駆動のトレーラーをはじめ、トラック積載型フレームタイプ、コンテナ格納タイプ等、様々な形状が用意されています。
【仕様】
- 2800bar、26L/毎分 （デモ機の最大値。他構成も有り）
- 全長：4450mm、全幅：2060mm、全高：2090mm
- 重量：2710kg （稼働重量 2810kg）
- EU Stage Ⅳ クリーンディーゼルエンジン （Ad Blue）
【特長】
- ウォータージェット施工に最適なスペックと標準装備
- このクラスでは小型軽量サイズ
- 高効率、環境対応ディーゼルエンジン
【メリット】
- 狭い現場にも搬入可能
- 施工効率アップ
- クリーンな排ガス環境対応
- 多様なアプリケーションに対応可能
- スキッドフレームタイプ他様々なバリエーション
バリエーション例
ディーゼルエンジン駆動のトレーラーをはじめ、トラック積載型フレームタイプ、コンテナ格納タイプ等、様々な形状が用意されており、使用環境に応じて固定式、移動式に変えることができます。