WOMA 超高圧洗浄機（業務用）

WOMA 超高圧製品

ケルヒャーグループとして高圧ポンプを主体にユニットからアクセサリーまで

ウォータージェット施工に関する製品とサービスを提供しています。

水を高圧ポンプにより「超高圧」で噴射することでコンクリート・塗装・汚れなどを取り除くことが可能です。

主に、建築現場・補修工事現場などでのはつり・目荒らし・塗装剥離、船体外壁の付着物除去や塗装剥離、工場などの配管内部の洗浄などに利用されます。