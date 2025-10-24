ガーデンツール（家庭用）

KARCHER ガーデンツール について

＜ガーデンツールとは＞

庭や庭木の手入れ、家庭菜園や芝生の手入れ、その他さまざまな園芸用品やガーデニング用品のこと。ケルヒャーのガーデンツールでは、主に庭木や除草作業、清掃作業のための園芸用品、作業道具を指しています。ケルヒャーのガーデンツールは、コードレスの充電式のため、作業がしやすく取り回しも簡単、さらに電源コードを誤って切断する恐れもありません。他の製品と共用できるバッテリーのため、効率よく使い回すこともできる仕様となっています。

＜ケルヒャーガーデンツールの特長＞

交換できる充電式のガーデンツールは、コードを機にする必要がないのでとても便利です。庭木や生垣などの植栽のお手入れに便利なヘッジトリマー HGE 18-50や生垣バリカン GSH 18-20は、伸びてきた植え込みの剪定を快適に行えます。枝落としや芝生のキワ刈りや仕上げ作業に適しています。また、雑草の除去に便利な雑草刈機 WRE 18-55や刈払機 LTR 18-30は、重労働で大変な雑草取りの負担を軽減できる製品です。回転するブラシで地面の雑草を擦り取ります。いずれの製品も、操作は簡単ながらも安全性を備えています。

また、LBL 2（ブロア）は、空気を吹き出して効率よくゴミや枯れ枝、落ち葉などを集めることができるので、落ち葉の季節の庭掃除や駐車場の掃除に便利です。BLV 18-200（ブロアバキューム）は、ハイパワーの送風だけでなく吸引も行えるので、ブロア（ブロワー）で枯葉を集めた後、バキューム機能でダストバッグに吸い込みまで行えます。

CNS 18-30は、バッテリー式のチェンソーです。工具不要のチェーン・テンションシステムを搭載。とても軽くいろいろな場所で使用できて、庭木のお手入れに最適です。