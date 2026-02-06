BLV 18-200（ブロアバキューム） バッテリーセット
ブロア（送風）機能とバキューム（吸い込み）機能が一緒になった、一台二役のブロアバキュームです。ブロア機能で集めたゴミを、バキューム機能で吸って付属のダストバッグ（45L）へ回収できるのでゴミ捨ても簡単！
秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200（ブロアバキューム）バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。
最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
製品特長
ブースト機能ブロア、バキューム機能をパワーアップし、清掃力をUPします。（ブースト機能使用時は、通常よりバッテリー消費量が増えます）
スピード調整機能ブロアとバキュームの風速を自在に調整可能。
清掃モード切替レバー：ブロア、バキューム機能の切り替えブロア機能、バキューム機能は自在に切り替えできます。
ダブル（両手）ホールドグリップ
- 重量バランスを考慮したデザイン設計で、扱いやすさを向上しました。
作業を安定させるガイドローラー付き
- 安定して作業できます。
45リットルのダストバッグ
- ゴミを集めて、ゴミを収集。ダストバッグ付きなのでゴミ捨ても簡単です。
ブラシレスモーター
- ノイズが少なく、速度レンジが広くてモーター寿命も長いなど、様々な利点を持つブラシレスモーター採用。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|速度調整
|はい
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|max. 425 （2.5 Ah） / max. 850 （5.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 15 （2.5 Ah） / max. 30 （5.0 Ah）
|色
|黒
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.5
|梱包重量 (kg)
|9.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1243 x 171 x 376
用途・清掃場所
- 家まわりの落ち葉の掃除
- 庭木の剪定後に出る枝葉ゴミの片付け
- 家と庭の周辺
アクセサリー
KARCHER ブロアについて
＜ブロアとは＞
モーターやファンで空気を吸い込み、ノズルの先端から空気を送り出す送風機のこと。ブロアーやブロワーなどとも言う。
＜ケルヒャーのブロワの特長＞
ケルヒャーのガーデンツールは、同じ規格の交換できる充電式バッテリーを使用します。充電式なので、コードを機にする必要がないので、庭仕事にはとても便利です。
BLV 18-200（ブロアバキューム）は、ほうきで掃除しにくい場所の落ち葉もハイパワーの送風で効率よくゴミや落ち葉を集めることができます。また、送風だけでなく吸引も行えるので、ブロアーで枯葉を集めた後、ダストバッグにゴミを吸い込めるので掃除がさらに簡単です。