KARCHER ブロアについて

＜ブロアとは＞

モーターやファンで空気を吸い込み、ノズルの先端から空気を送り出す送風機のこと。ブロアーやブロワーなどとも言う。

＜ケルヒャーのブロワの特長＞

ケルヒャーのガーデンツールは、同じ規格の交換できる充電式バッテリーを使用します。充電式なので、コードを機にする必要がないので、庭仕事にはとても便利です。

BLV 18-200（ブロアバキューム）は、ほうきで掃除しにくい場所の落ち葉もハイパワーの送風で効率よくゴミや落ち葉を集めることができます。また、送風だけでなく吸引も行えるので、ブロアーで枯葉を集めた後、ダストバッグにゴミを吸い込めるので掃除がさらに簡単です。