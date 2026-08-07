清掃ツール、トロリー （業務用）

ケルヒャーが提案する清掃ツール、トロリーなど清掃機器の一覧紹介ページです。
機械が届かない箇所や日常的など、手作業で清掃を行う際に適した機器をご用意しています。
日々の清掃の効率化にお役立てください。

Kärcher 清掃用トロリー

清掃用トロリー

さまざまな基本機器、モジュール式の人間工学に基づいた構造、および堅牢な耐久性を備えた清掃用トロリーにより、効率的で経済的なメンテナンス クリーニングが可能になります。

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Kärcher 床面清掃

床面清掃

当社の高品質の製品により、表面や床のドライクリーニングが非常に簡単になります。 便利なアシスタントのおかげで、掃除はすぐに完了します - 楽で簡単です。

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Kärcher 床面ウェット清掃

床面ウェット清掃

床の経済的かつ効果的な湿式洗浄のための適切な機器 - 特に機械でアクセスするのが難しい領域です。

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Kärcher 汚れ除去用

汚れ除去用

人間工学に基づいて設計された、手作業による表面のウェット クリーニング用の製品。 優れた汚れのピックアップのための最高品質が特徴です。 確かな清浄度を保証します。

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Kärcher その他清掃用具

その他清掃用具

重要なことにより多くの時間を割くことができます: 手動クリーニング用に完璧にコーディネートされたクリーニング用品。 瞬時に効率と速度を向上させます。

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Kärcher
清掃ツール、トロリーフレキソメイト

FLEXOMATE CLEANING TROLLEY

コンパクトでスタイリッシュ、人間工学に基づいた掃除用トロリー「フレキソメイト」です。

「フレキソメイト」シリーズは、どんなタイプの施設でも、施設のオーナーニーズに合わせた清掃トロリーで、個別のカスタマイズ対応が可能です。

また、 「フレキソメイト」シリーズは、すべての清掃作業を素早く終わらせるようにカスタマイズできるので、清掃スタッフの身体的負担を軽減し、モチベーションをアップさせます。

 

フレキソメイトシリーズの詳しい製品情報はこちら

KARCHER マニュアルクリーニングについて

ケルヒャーのマニュアルクリーニングでは、機械が届かない箇所や日常的なメンテナンス洗浄など、手作業で清掃を行う際に適した清掃用品をラインナップ。

＜清掃ツールのラインナップ＞
・清掃用トロリー
マニュアルクリーニングの清掃機器の管理や移動が簡単に行える清掃用トロリー。コンパクトで様々な用途に使えるだけでなく、拡張性が高いのが特徴です。フレキソメイトシリーズはすべての作業を素早く終わらせるようにカスタマイズできます。
・フロアツール（床面清掃）
床のドライクリーニング用のモップやクロス、洗浄剤タンク内蔵モップなど洗面所床などに適したウェット清掃用品を取り揃えています。
・汚れ除去用
機械で掃除をするのが難しい狭い場所にある汚れも簡単に除去できる、マイクロファイバークロスやマイクロファイバーモップ、手の届かないところに便利な高所除塵用可変ホルダーや伸縮ハンドルなどを取り揃えています。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤