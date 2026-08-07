清掃ツール、トロリー （業務用）

KARCHER マニュアルクリーニングについて

ケルヒャーのマニュアルクリーニングでは、機械が届かない箇所や日常的なメンテナンス洗浄など、手作業で清掃を行う際に適した清掃用品をラインナップ。

＜清掃ツールのラインナップ＞

・清掃用トロリー

マニュアルクリーニングの清掃機器の管理や移動が簡単に行える清掃用トロリー。コンパクトで様々な用途に使えるだけでなく、拡張性が高いのが特徴です。フレキソメイトシリーズはすべての作業を素早く終わらせるようにカスタマイズできます。

・フロアツール（床面清掃）

床のドライクリーニング用のモップやクロス、洗浄剤タンク内蔵モップなど洗面所床などに適したウェット清掃用品を取り揃えています。

・汚れ除去用

機械で掃除をするのが難しい狭い場所にある汚れも簡単に除去できる、マイクロファイバークロスやマイクロファイバーモップ、手の届かないところに便利な高所除塵用可変ホルダーや伸縮ハンドルなどを取り揃えています。