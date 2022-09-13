新清掃用トロリー「フレキソメイト」誕生！

「フレキソメイト」シリーズは、どんなタイプの施設でも、施設のオーナーニーズに合わせた清掃トロリーで、個別のカスタマイズ対応が可能です。

また、 「フレキソメイト」シリーズは、すべての清掃作業を素早く終わらせるようにカスタマイズできるので、清掃スタッフの身体的負担を軽減し、モチベーションをアップさせます。