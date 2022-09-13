新清掃用トロリー「フレキソメイト」誕生！
「フレキソメイト」シリーズは、どんなタイプの施設でも、施設のオーナーニーズに合わせた清掃トロリーで、個別のカスタマイズ対応が可能です。
また、 「フレキソメイト」シリーズは、すべての清掃作業を素早く終わらせるようにカスタマイズできるので、清掃スタッフの身体的負担を軽減し、モチベーションをアップさせます。
「フレキソメイト」誕生！
「フレキソメイト」誕生！
「フレキソメイト」の役割
「魅せる清掃」の時代のため。
新型コロナウイルスによるパンデミックで、世界中で清掃は「エッセンシャルワーク（生活必須職従事者）」の一部になりました。
今こそ、新しい清掃スタイルへの変革に向かって旅を始めましょう。
ケルヒャー「フレキソメイト」で、世界中の人々へ自慢の清掃スタッフを「魅せに」行きましょう。
新しい清掃スタイルへ
施設オーナーにとっての品質とは清掃自体に加え、しばしば清掃道具の見た目、スタッフのマナー等に左右されます。
清掃道具の運搬、管理で品質を左右されないように、ケルヒャーでは、清掃用トロリープラットフォームを開発し、多様な施設オーナーニーズに合わせることができます。
施設にどのモデルが一番適しているかを、検討してみませんか。
フレキソメイト FM ExpertPro 50/ S C
フレキソメイト FM ExpertPro 50/ S C は、コンパクトでスタイリッシュ、人間工学に基づいた清掃用トロリーです。標準アクセサリーとして、6Lバケツが２つ（赤青に色分け管理可）、16Lの引き出し2つ、ゴミ回収袋（70L相当）エリア2つ、ホルダーS2つ、ホルダーXL 1つが同梱されています。ホイールの2つにはパーキング用ロックが付き、安全性にも配慮しています。
フレキソメイト FM ExpertPro 100/ P
フレキソメイト FM ExpertPro 100/ P は、より収納性に優れた人間工学に基づく掃除用トロリーです。標準アクセサリーとして、モップ用12Lバケツ2つ、6Lバケツ4つ（赤青に色分け管理可）、16L、32Lの引き出しが各１つ。ゴミ回収袋（70L相当）エリア3つ、ホルダーS 2つ、ホルダーXL 1つが同梱されています。2つのホイールにはパーキング用ロックが付き、安全性にも配慮しています。
フレキソメイトシリーズのメリット
作業時間の短縮
清掃ルートに合わせて、トロリー内の資材配置を簡単にできます。
また多くの資材やツール、小型マシンを積載でき、資材庫への往復を少なくする事で清掃スタッフが早く作業シフトを終えられるようにします。
現場ごとのカスタマイズ
追加の開閉ドア、モップやクロスボックスや施錠キーなど、 ３０種類以上のパーツによりお好みの組み合わせが可能です。
疲労軽減
作業負担軽減により清掃スタッフのモチベーションが高まります。調整可能なハンドルや取り出しやすい角度のボックス配置により、腕や肩の負担を軽減し、楽に作業することができます。
フレキソメイトシリーズの特長
フレキソメイトのユニークな特長を知って、是非、このページの最後にある「問い合わせ」へ進みましょう。
トロリー連結システム
フレキソメイト同士を簡単に「ドッキング」、「セパレート」することができ、清掃エリアの作業に合わせて取り付け、取り外し、運搬することができます。
小型清掃機器の固定機能
フレキソメイトに小型の清掃機材をしっかり固定し、運搬できます。機材のために何度も資材庫へ足を運ぶ手間が省けます。
バッテリー型のコンパクト自動床洗浄機、ドライバキュームなど5種類の機材を固定できるホルダーアタッチメントを用意しています。
特許取得済みモップボックス
モップを取り出しやすくするためにモップボックスが前傾する機能があります。モップの取り付け、取り外しの時間を少なくできます。
また、清掃スタッフの腰への負担を減らし、体に負担のかかる動きを避けることができます。
科学的に使いやすいデザイン
フレキソメイトは、特許取得の人間工学に基づいたデザインを採用してます。結果として、あらゆる清掃スタッフの身体にフィットします。例えば、フレキソグリップは、さまざまな体格の方に対応できます。また、フレキソボックスの傾きを調整することで、清掃時の身体への負担を軽減します。
サステナビリティ
フレキソメイトの部品は、プラスチックリサイクルで最高基準を満たしています。100％リサイクル可能で、50％以上のリサイクル材を使用したアクセサリーと組み合わせることができます。
あらゆる業種に合わせて
ケルヒャーフレキソメイトは、さまざまな業種のお客様に対応する清掃用トロリーです。
ビルメンテナンスに
公共施設に
ホテル・旅館でも
小売店で
病院、療養施設で
製造業でも
洗浄剤と清掃ツール、トロリー