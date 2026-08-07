フレキソメイト FM ExpertPro 100/ P
フレキソメイト FM ExpertPro 100/ P は、より収納性に優れた人間工学に基づく清掃用トロリーです。標準アクセサリーとして、モップ用12Lバケツ2つ、6Lバケツ4つ（赤青に色分け管理可）、16L、32Lの引き出しが各１つ。ゴミ回収袋（70L相当）エリア3つ、ホルダーS 2つ、ホルダーXL 1つが同梱されています。2つのホイールにはパーキング用ロックが付き、安全性にも配慮しています。
フレキソメイト FM ExpertPro 100/ P は、より収納性に優れた人間工学に基づくスタイリッシュな外観の掃除用トロリーです。フレキソグリップはユーザーの身長に合わせて高さ調節可能、手のひらが内側を向くのでトロリーを押す際の腕や肩への負担を軽減します。プッシュ式開閉ドアは実用的で、スタイリッシュな外観を演出します。モップ用12Lバケツが上下に2つあり、取り出し易くするため傾斜がついています（モップの乾燥防止用に別売りフタあり）。12Lバケツを外してEB 30/1 Pro （バッテリー式ほうき）などを乗せることも可能です（パイプ部はホルダーで固定します）。6Lバケツが4つあり赤・青に色分け管理が可能です。16L、32Lの引き出しが各1つ。ゴミ回収袋（70L相当）を3つ設置できるエリアも装備。他にも、ほうき・モップなど比較的径の細いものを固定するホルダーSが2つ、警告板、窓用バキュームクリーナー（WVP 10）を掛けるホルダーXLが1つ同梱されています。4つのホイールのうち、2つにはパーキング用ロックが付き、安全性にも配慮しています。『連結ドック』をご利用頂ければ、トロリーを連結して広い通路は効率よく運搬、狭い通路では分離して効率的に運搬できます。ハンディバキュームを固定する際は、マシン本体は上から、下からパイプを入れてください（動画を参照ください）。
製品特長
フレキソグリップ：作業者に合わせた高さ調整が可能。手のひらが内側を向くため、手首、腕、肩への負担を減らすエルゴノミックなデザイン
フットペダルで上面フタが開き、回収モジュールに簡単にアクセスできます。
本体全体をカバーで覆うため、衛生管理エリアにも最適
2つのホイールにはパーキング用ロック付き
ホルダー（S、M、XL、BR 30）により様々な清掃器具、清掃機器を固定、運搬できる
大容量収納スペース。
プッシュ式開閉ドア。直感的でシンプルな取り扱い
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED
|色
|アンスラサイトグレー
|入数 (個)
|1
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|42
|重量 (kg)
|48
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1564 x 563 x 1229
|梱包寸法 (mm)
|1100 x 600 x 780
製品機能
- ドア付きトロリー
動画
アクセサリー
FM ExpertPro 100/ P スペアパーツ検索
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