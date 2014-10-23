KARCHER 洗浄剤について

＜ケルヒャーの洗浄剤とは＞

業務用製品も手掛けるケルヒャー が独自技術で開発した専用洗剤です。さまざまなシチュエーションや汚れに合わせた最適な洗浄剤を提案いたします。また、製品の性能を最適な状態に保つためのメンテナンス用洗剤なども用意しています。いずれも環境に配慮した洗剤です。ケルヒャーは、洗浄剤でもケア用洗剤でも、原材料と開発·生産における環境への配慮と資源保護に大きな重要性を置いています。より良い洗浄結果のためだけでなく、水や時間、エネルギーを節約することを目指しています。

＜家庭用高圧洗浄機用洗浄剤について＞

高圧洗浄機で洗浄作業を行う際に最適な洗浄剤です。頑固な汚れをより簡単に、きれいに洗い流します。洗浄剤は、本体の洗浄剤タンクに入れて使用する方法や、洗浄剤吸引ホースから吸引して使用する方法、さらに、きめ細やかな泡を吹き付けることができる、フォームノズルやフォームジェットなどで吹き付ける方法などがあります。洗浄剤の種類は豊富で、自動車の洗浄に最適な「カーシャンプー」「3 in 1 ウルトラフォームクリーナー」は、泡だちが抜群で、洗車に最適です。自動車のホイールの汚れには「ホイールクリーナー プレミアム」がオススメです。そのまま吹き付けるスプレー式のボトル仕様になっており、洗浄剤を洗い流すタイミングを「お知らせカラー」でお知らせします。家まわりや住居の外回りなど、いろいろな場所に多目的に使用できる「ユニバーサルクリーナー」は中性の洗剤です。これらの洗剤は、モバイルクリーナーでも使用できます。

＜家庭用スチームクリーナー用洗浄剤について＞

スチームクリーナーのボイラー内部に付着するスケール（カルキ）を除去する洗浄剤です。機種によって使用量と洗浄タイミングが違っているため、取扱説明書でご確認ください。

＜家庭用ウォーターバキュームクリーナー専用洗浄剤について＞

ウォーターバキュームクリーナー専用の洗浄剤は、窓ガラスの掃除の際に最適な洗剤です。洗浄剤1本を水250mlで薄め、スプレーボトルに入れて使用します。洗剤を窓ガラスに吹き付けた後、スプレーボトルのクロスで洗浄面に塗り広げ、汚れを浮かせます。その後、ウォーターバキュームクリーナーで汚れを含んだ水分を吸い取ります。専用洗浄剤を使用すると吹き跡が残らずきれいな仕上がりになります。

＜フロアクリーナー用洗浄剤について＞

フロアクリーナー専用の洗浄剤は、FC 3dで床掃除をする際に最適の洗浄剤です。ハードフロア（フローリング材、PVC、リノリウム、石材など）の床に幅広くご利用いただける洗浄剤です。速乾性があり、疎水効果がありますので床清掃に効果的です。レモンの香り。