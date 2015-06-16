高圧洗浄機用洗浄剤 一覧
もっと効果的に洗浄。オプション洗浄剤！
ケルヒャーの高圧洗浄機は、オプション洗浄剤も豊富にご用意しています。様々な用途に合わせてお使いいただければ、さらに効率的にそして効果的に洗浄できます！
ケルヒャー高圧洗浄機用洗浄剤ラインアップ。 用途に合わせて洗浄剤を選べば、洗浄効果抜群です。
「ボトルタイプ」洗浄剤は、色々な使い方ができる 便利な新形状！
※3 in 1 ウルトラフォームクリーナーは、フォームノズルでご使用ください。
【洗車に便利な洗浄剤 ボトルタイプ】
3 in 1 カーシャンプー
注文番号 6.295-750.0
優れた速乾性とワックス効果があり、車のボディやホイールについた油性の汚れを効果的に落とします。
液性：弱アルカリ性
3 in 1 ウルトラフォームクリーナー
注文番号 6.295-743.0
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。
※ウルトラフォームセットの付け替え用として、またはフォームノズル（2.643-150.0）に入れてご使用ください
液性：弱アルカリ性
ウルトラフォームクリーナー 5L
注文番号 6.296-173.0
ウルトラフォームクリーナーの大容量（5L）です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。
※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。
液性：弱アルカリ性
【洗車に便利な洗浄剤 スプレータイプ】
ホイールクリーナー プレミアム
注文番号 6.296-048.0
ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。
液性：中性
【石材用洗浄剤】
3 in 1 ストーンクリーナー
注文番号 6.295-765.0
テラス、玄関、外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去にも効果的です。石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
液性：中性
【多目的用洗浄剤】
ユニバーサルクリーナー
注文番号 6.295-753.0
家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
液性：中性
RM 81 ASF
注文番号 6.295-555.0
日常的な油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤としてご使用いただけます。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。
※別売の洗剤塗布用のノズルに入れてご使用ください。
液性：アルカリ性