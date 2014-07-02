3 in 1 ウルトラフォームクリーナー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1ウルトラフォームクリーナーです。抜群の泡立ちで、車やバイクの汚れを効果的に落とします。リン酸塩（水質軟化剤）を含まない、環境にやさしい洗剤です。

※高圧洗浄機用アクセサリーのフォームノズル（2.642-787.0）を使用し塗布してください。

液性：弱アルカリ性