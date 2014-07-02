3 in 1 ウルトラフォームクリーナー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1ウルトラフォームクリーナーです。抜群の泡立ちで、車やバイクの汚れを効果的に落とします。リン酸塩（水質軟化剤）を含まない、環境にやさしい洗剤です。
※高圧洗浄機用アクセサリーのフォームノズル（2.642-787.0）を使用し塗布してください。
液性：弱アルカリ性

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1ウルトラフォームクリーナーです。抜群の泡立ちで、車やバイクの汚れを効果的に落とします。リン酸塩（水質軟化剤）を含まない、環境にやさしい洗剤です。
※高圧洗浄機用アクセサリーのフォームノズル（2.643-150.0）を使用し塗布してください。
液性：弱アルカリ性

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 1
パッケージ (個) 6
重量 (kg) 1
梱包重量 (kg) 1.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 100 x 100 x 215
3 in 1 ウルトラフォームクリーナー, 1l
3 in 1 ウルトラフォームクリーナー, 1l
用途・清掃場所
  • 自動車
  • バイクやスクーター
  • キャンピングカー