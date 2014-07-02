3 in 1 ウルトラフォームクリーナー
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1ウルトラフォームクリーナーです。抜群の泡立ちで、車やバイクの汚れを効果的に落とします。リン酸塩（水質軟化剤）を含まない、環境にやさしい洗剤です。
※高圧洗浄機用アクセサリーのフォームノズル（2.642-787.0）を使用し塗布してください。
液性：弱アルカリ性
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|1
|パッケージ (個)
|6
|重量 (kg)
|1
|梱包重量 (kg)
|1.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|100 x 100 x 215
適合機種
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ＆カー（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス ベランダ（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（西日本/60Hz地域用）
- K 4 H 直営店専用 50Hz
- K 4 H 直営店専用 60Hz
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（東日本/50Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（西日本/60Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
用途・清掃場所
- 自動車
- バイクやスクーター
- キャンピングカー