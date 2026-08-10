泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。

中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。

タンク容量：300mL

※KHBシリーズ専用アクセサリーです。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINIには適合しません。

※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。KHB専用のオプションアクセサリー 5 in 1 マルチジェット（2.644-056.0）またはフレキシブル可変ノズル（2.644-057.0）をお持ちの場合は、先端を交換して使用できます。

※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。