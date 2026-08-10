KHB専用 フォームノズル
KHB専用のフォームノズルです。泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量：300 mL※KHB シリーズ専用アクセサリーです。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。
中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
タンク容量：300mL
※KHBシリーズ専用アクセサリーです。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINIには適合しません。
※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。KHB専用のオプションアクセサリー 5 in 1 マルチジェット（2.644-056.0）またはフレキシブル可変ノズル（2.644-057.0）をお持ちの場合は、先端を交換して使用できます。
※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
製品特長
タンク容量 0.3 L
- １つのバッテリーパワーに十分な洗浄剤が入るタンク容量。
洗浄剤の変更も簡単にできます
- ケルヒャーの洗浄剤を使用すればよりラクな洗浄ができます。
パワフルな泡
- 様々な対象物をラクに洗浄できます。
半透明の洗剤容器
- タンク内の分量をいつでも確認できます。
スプレーのアングルを調節可能
- 縦、横どちらにでも噴射をラクできます。
クイックコネクトアダプター
- アクセサリーの交換を簡単に行えます。
製品仕様
製品スペック
|色
|アンスラサイトグレー
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|205 x 93 x 132
用途・清掃場所
- ベランダ
- 植木鉢の洗浄に
- 装飾品（植木鉢など）
- 自転車
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- ガーデニング用品
- 庭のおもちゃ
- バイクやスクーター
- ごみ箱の洗浄に
- ブラインド／ローラーシャッター