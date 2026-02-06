モバイル高圧洗浄機 KHB 5 バッテリーセット

コードレスで手持ちタイプのバッテリー式のモバイル高圧洗浄機です。水道ホースを接続するだけで使用できるので、簡単で使いやすく日常使いにぴったりのクリーナーです。電源が不要なので、家まわりの洗浄だけでなく、確保しづらいアウトドアでの洗浄にも最適なクリーナーです。バッテリーパワー18V2.5Ah付属。

コードレスなので、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。
手持ちタイプでコンパクトなので、待ち運びやすく収納にも便利です。
使いたい時にさっと取り出して洗浄でき日常使いに最適です。
電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、アウトドアでの洗浄にも最適なクリーナーです。
バッテリーパワー18V2.5Ah付属。

製品特長
モバイル高圧洗浄機 KHB 5 バッテリーセット: バッテリーパワー18V
バッテリーパワー18V
リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能。
モバイル高圧洗浄機 KHB 5 バッテリーセット: より効率的かつ最適に調整された圧力
より効率的かつ最適に調整された圧力
日常の汚れに最適で、効率的に洗浄できる圧力。 広角の1ジェットノズルと、水流が高速に回転するサイクロンジェットノズルを付属。
モバイル高圧洗浄機 KHB 5 バッテリーセット: 革新的なマシン設計
革新的なマシン設計
自由に動きやすく、使いやすい。 ハンドヘルドクリーナーは日常の幅広い洗浄用途に最適です。 別売のハンドヘルド専用の自吸用ホースを使用すれば、タンク等のため水を給水可能。
様々な用途に活用できるオプションアクセサリー
  • KHB専用デッキクリーナー PS 20は、階段や狭い場所の洗浄に最適です。
  • KHB専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つのノズルで5通りのモードへ切り替えができるので、洗浄や散水に最適です。
  • KHB専用フレキシブル可変ノズル360° VJ 24は、ノズルの向きを360°自由に変えられるので、洗いにくい場所の洗浄がラクにできます。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
バッテリープラットフォーム 18 Vバッテリープラットフォーム
最大許容圧力 (MPa) max. 2.4
吐出水量 (l/h) max. 200
バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 18
容量 (Ah) 2.5
使用時間（一回の充電） (min) 10 （2.5 Ah）
充電器用電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.9
梱包重量 (kg) 4.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 365 x 105 x 295

付属品・同梱品

  • バリアント: バッテリーと充電器を含む
  • バッテリー: バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah （1個）
  • 充電器: 18 V 専用充電アダプター
  • 本体側カップリング

製品機能

  • ため水を使用可能
  • フラットジェットノズル
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
動画
用途・清掃場所
  • ベランダ
  • 植木鉢の洗浄に
  • 装飾品（植木鉢など）
  • 自転車
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • ガーデニング用品
  • 庭のおもちゃ
  • ペットのバスケットとベッド
  • バイクやスクーター
  • ごみ箱の洗浄に
アクセサリー
洗浄剤

