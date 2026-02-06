コードレスなので、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。

手持ちタイプでコンパクトなので、待ち運びやすく収納にも便利です。

使いたい時にさっと取り出して洗浄でき日常使いに最適です。

電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、アウトドアでの洗浄にも最適なクリーナーです。

バッテリーパワー18V2.5Ah付属。