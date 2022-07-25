高圧洗浄機の最高峰シリーズ　水冷式サイレント

製品から発生する駆動音は、様々な箇所から発生し、またその一つ一つが多様な周波数のノイズを内包して混ざり合っているため、私たちは高圧洗浄機の動作音を徹底的に分析する事から始めました。と言うのも、静音化対策とは、単純にマシン駆動音（ノイズ）を取り除く事だけでは達成することが出来ないからです。人間の聴覚には「ある特定の周波数帯の音」に強く反応する傾向があるため、「耳障りな音域のノイズを減らし、聞き心地の良い音へと調整する」などの音質の改善を行うことでも、体感するノイズ音を大幅に改善する事ができるからです。



様々な騒音（ノイズ）の発生源に対し、一つ一つ技術的な対策と改善を行い、改善の度にサウンドラボで騒音の状態を測定、その後また改善を繰り返す。サウンドラボでの測定が300回を超えたころ、我々の目標を達成することができました。



静音化テクノロジーは、とても時間のかかる地道な作業の繰り返しにより実現されます。まさに、努力と技術者のコダワリの結晶と言えます。計測値が静かになっただけでは無く、「実際にお客様が使用する状況で、静かであると実感できる事」、これこそが「真の静音」であり、ケルヒャーのサイレントテクノロジーが目指しているものなのです。