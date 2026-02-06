ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。

K 3 サイレント プラス ベランダ&カーは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。

洗浄アクセサリー「デッキクリーナー PS 20」、「フォームノズル」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。



＜水冷式モーター、サイレント技術＞

ハイパフォーマンスな洗浄効果を実現する水冷式モーターは、給水口から取り込んだ水でモーターを冷やして安定したトルクを生み出し、汚れを落とす圧力と洗浄に欠かせない水量を均一供給することで無駄のない効果的な洗浄性能を生み出します。

モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10dB削減、体感レベルでノイズを50％カット。高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。

※水冷式モーター製品は、お住まいの地域の電源周波数に合わせた製品をお選びください。

「50Hz地域（東日本）」で「60Hzモデル」を、また「60Hz地域（西日本）」で「50Hzモデル」を使用することはできませんのでご注意ください。



＜高圧ホースと洗浄アクセサリー＞

広範囲の洗浄に便利な12m高圧ホースが付属、高圧ホースはマシン背面のフックに収納可能。

洗浄アクセサリー「デッキクリーナー PS 20」は、水ハネが少なく噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダや、浴室、玄関回りなど、ご家庭のあらゆる場所の洗浄を快適に行うことが出来ます。

「フォームノズル」では、泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして噴射塗布することができ、車やバイク、自転車の洗車時に便利です。



＜安心長持ち＞

水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます（当社モデルでの比較）。

メーカー保証は3年の長期保証です。（購入後1ヵ月以内に当社WEBサイトでのユーザー登録が条件となります。）



※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

※製品をご使用いただくには、購入後に本体を組み立てる必要があります。 組立時間の目安は、約20分程度を要します。