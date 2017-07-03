家族でケルヒャーしよう！夏の大そうじ編
2019年の夏。今年も日本各地で最高気温が更新される様な猛暑を迎えています。
みなさんにとって、夏だからこそ出来る事って何でしょうか？
海水浴、キャンプ、川遊び、夏祭り、花火大会とイベントが思いつくかもしれません。
ケルヒャーではカラッと晴れた夏空の下、家族で楽しく「夏そうじ」をオススメしています。
外壁や駐車場、窓や網戸など、ケルヒャーの高圧洗浄機で掃除をすれば、汚れも落ちて「スッキリ」間違いなし。
みなさんにとって、夏だからこそ出来る事って何でしょうか？
海水浴、キャンプ、川遊び、夏祭り、花火大会とイベントが思いつくかもしれません。
ケルヒャーではカラッと晴れた夏空の下、家族で楽しく「夏そうじ」をオススメしています。
外壁や駐車場、窓や網戸など、ケルヒャーの高圧洗浄機で掃除をすれば、汚れも落ちて「スッキリ」間違いなし。
アンケート
Qこれまで夏に大掃除をしたことがありますか？（単一回答）
A「夏掃除実施経験あり」が38.4%！
夏の大掃除をしたことがありますか？の質問に対して、38.4％の方があると答えました。
2016年のアンケート結果から見ても、夏掃除を実施するご家庭が年々増加していることがわかります。
Q夏掃除のメリットはどのような点だと思いますか？
Q最も夏掃除をしたい場所はどこですか？（単一回答）
年末に家族で行う大そうじは歳神さまをお迎えする大切な日本の行事ですが、掃除の場所によっては、夏に掃除する方が適している場所もあります。
夏は気温も高く天気が良い日が続くので、水を使った掃除は最適です。冬には寒くて辛い掃除もこの季節なら楽しみながらキレイにできます。
そう！夏はまさに高圧洗浄機の季節です。高圧洗浄機での掃除は、みるみる汚れが落ちていくのでその達成感についつい夢中になり過ぎてしまう方も多いのでご注意くださいね。さらに、家族みんなで協力すれば、もっと楽しく大そうじができるでしょう。
外壁の雨だれや面倒な網戸、人目につきやすい玄関まわりなど、今やっておけば冬の掃除が軽くなる「夏の大そうじ」を取り入れてみませんか？
家族でケルヒャー！
今回は、ケルヒャー製品を使った夏の大そうじを体験していただく様子をレポートします。
では早速、家族でケルヒャー体験をしていただくHさん宅へ！
■今回ご協力いただくご家族
パパ、ママ、長男くん、次男くんの4人家族のHさん一家です。
ステップ1 家族会議「どこを掃除する？」
まずは、汚れが気になる場所を確認して、掃除する場所を決めましょう。
- ケルヒャー
- どこか掃除したい場所はありますか？
- パパ
- やっぱり、外壁かな。簡単に洗える場所じゃないから、いつもは見て見ぬ振りをしてたけど。
- ママ
-
私が洗いたいのは、網戸ね。窓そうじのついでにタオルで拭くけど、なんかスッキリしなくて…。
それからキッチンまわりも掃除したいですね。
- 長男
- 僕もなんかやりたい！水鉄砲みたいなのやらせて！
- 次男
- 僕も僕も！
- ケルヒャー
- 他には高圧洗浄機で掃除したい場所ありませんか？玄関とか、ベランダとか、塀とか、それから駐車場とか…
- ママ
- あ、玄関は掃き掃除はするけど水で洗うことはあまりしてないからいいかも。
- パパ
-
ベランダとウッドデッキもこの際洗っておこうか。ところで高圧洗浄機って勢い良く水が出るんですよね、
結構跳ね返りがあるんですか？？
- ケルヒャー
- 跳ね返りを防ぐアクセサリーがあるので大丈夫ですよ！
- パパ
- じゃあ、今日の大そうじは、外壁、網戸、玄関、ベランダ、キッチンにしようか。二人にもちゃんと手伝ってもらうからね。
今回掃除する場所
- ・外壁
- ・網戸と窓
- ・玄関まわり
- ・ベランダ・ウッドデッキ
- ・キッチン
ステップ2 イザ！大そうじ開始!
今回使用する高圧洗浄機はこちら
K 3 サイレント
住宅街でも気兼ねなく使える、水冷式静音タイプの高圧洗浄機です。
当社同等モデルと比べた体感音は約半分になりました。耐久性が向上しメーカー保証も3年の長期保証です。（Webサイトでのユーザー登録が必要です。）
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホース付き。
外壁 外壁から大そうじスタート！
窓・網戸手間がかかる網戸そうじも窓と一緒にスッキリ
玄関・玄関まわり人目につきやすい玄関まわりもおまかせ！
ベランダ・ウッドデッキ材質の違う場所も一台で
キッチン油汚れが気になるキッチンはスチームクリーナーでお掃除
以上でお掃除は終了です。お疲れさまでした！
ステップ3 夏の大そうじをしてみた感想
掃除を終えて、みなさんに感想を聞いてみました。
- ケルヒャー
- みなさん、高圧洗浄機で掃除してみてどうでしたか？
- ママ
- 思っていたより、ずっと簡単でした。もっといろいろ繋ぎ方とか面倒だと思ってたけど、これなら今後もやってみたいです。子供たちも楽しそうに手伝ってくれたし。
- パパ
- 洗剤を使わなくても、どんどん汚れが落ちていくから掃除が楽しかった。車も高圧洗浄機で洗いたいな。ベランダもキレイになって大満足です。２階のベランダはホースが届かなくて掃除できなかったので、今回掃除できて良かったです。
- 長男
- でっかい水鉄砲、楽しかった。またお手伝いするよ！
- 次男
- （高圧洗浄機が）スプラトゥーンみたいで面白かった！
- ママ
- 網戸を洗った直後もキレイになったと思ったけど、乾いた後に見たら、本当に新品の様にキレイで感動した。 それからレンジフードの汚れを掃除するのがいつも大変だったけど、きれいになって感動！
- パパ
- 冬だと水の跳ね返りが冷たいけど、夏だから気持ちよく掃除できたね。
今回使用した製品とアクセサリー
OC 3でお墓掃除
お盆の帰省でお墓参りに行かれる方におすすめ。
低圧タイプ（水道圧の約2倍）なので、墓石を傷めることなくしっかり汚れを落とせます。バッテリー＆タンク式なので、水道や電源が無い所でも気にせず使えるマルチクリーナーです。
低圧タイプ（水道圧の約2倍）なので、墓石を傷めることなくしっかり汚れを落とせます。バッテリー＆タンク式なので、水道や電源が無い所でも気にせず使えるマルチクリーナーです。