＜360°回転＞

ノズルの向きを360°自由に変えることができます。タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。



＜コンパクト＞

直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。



＜水圧調整＞

ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。また、洗浄剤を噴射することも可能です。



※ご注意

・フレキシブル可変ノズル360°をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。

・エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。

・延長ランス1本のみ使用可能です。

・延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。