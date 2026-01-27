フレキシブル可変ノズル360°
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
＜360°回転＞
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
＜コンパクト＞
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
＜水圧調整＞
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。また、洗浄剤を噴射することも可能です。
※ご注意
・フレキシブル可変ノズル360°をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。
・エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。
・延長ランス1本のみ使用可能です。
・延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。
製品特長
無段階の圧力調節可能
- 洗浄する物に合わせて圧力調整ができます
時短効果
- 用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
フレキシブルジョイント
- 360°自由に動きます
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|166 x 42 x 62
動画
適合機種
用途・清掃場所
- 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）
- 車のタイヤハウスの掃除
- 植木鉢の洗浄に
- ごみ箱の洗浄に