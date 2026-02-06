高圧洗浄機 K 2 Little Premium
小型の K 2 Little Premium は、コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単。通常の広角ノズルの他に頑固な汚れにも対応できる 2 つのノズルで家まわりや車、長年放置し固まった汚れの洗浄に最適な高圧洗浄機です。
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。
広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。
また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。
さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。
ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
製品特長
置き場所を選ばない、コンパクト設計コンパクトなので収納場所をとりません。 片手でラクに持ち運びできます。
洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 （別売り） は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
整理整頓に電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。
クイックコネクトシステム
- 高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
製品仕様
製品スペック
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 8
|吐出水量 (l/h)
|max. 330
|給水温度 (°C)
|max. 40
|消費電力 (W)
|1000
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.7
|梱包重量 (kg)
|5.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|380 x 197 x 264
付属品・同梱品
- トリガーガン: G 120 Q
- 1ジェットノズル
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース: 6 m
- 本体側カップリング
製品機能
- クイックコネクト接続（本体）
- 洗浄剤散布: 自吸用ホース
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
- 電源コードを足元に収納
用途・清掃場所
- 自転車
- 軽自動車や普通乗用車
- 網戸