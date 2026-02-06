超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。

広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。

また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。

さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。

ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。