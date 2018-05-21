車や住まいのザラザラ・不快症状とさよなら！

もっと気軽に＆小まめに黄砂を

落としたい方へおすすめの洗浄機！

マルチクリーナー

OC 3 Foldable

コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できる。低圧（水道の約2倍の圧力）の水流でサッと手軽に、すぐに汚れを落とすことができるので、車や玄関周りなど、黄砂がちょっと気になったときに、小まめに掃除ができる。