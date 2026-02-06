マルチクリーナー OC 3

マルチクリーナー OC 3は、コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機です。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。 外出先でも、ご自宅まわりでも、低圧（水道の約2倍の圧力）の水流でサッと手軽に、すぐに汚れを落とすことができます。

＜電源のないところでも使用できる＞
リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。

＜水源のない場所でも使用できる＞
給水タンク（4L）に水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。

＜手間いらずですぐに使用できる＞
水を入れてスイッチを押せば洗浄開始。面倒な準備は不要です。

製品特長
マルチクリーナー OC 3: 洗練されたコンパクトデザイン
トリガーガンとホースは給水タンクの下にスマートに収納。 コンパクトなデザインで収納場所を選ばず、持ち運びにも便利です。
マルチクリーナー OC 3: リチウムイオンバッテリー内蔵
リチウムイオンバッテリー内蔵
キャンプ場やビーチなどの外出先、ベランダや浴室など家の中、マンションの駐車場の片隅など、電源のないところでも場所を気にせず洗浄できます。 1回の充電で約15分の連続使用ができます。バッテリーランプの点滅パターンでバッテリー残量や充電状況をお知らせします。
マルチクリーナー OC 3: 水道の約2倍の圧力で洗浄
標準のフラットジェットノズルは、扇状のフラットな水流が洗浄面に対し水圧が均一にかかるので、低圧（水道圧の約2倍）でも効率的に洗浄できます。 オプションアクセサリーのシャワーノズルは、シャワーのように柔らかな水が出るので、ペットの体や手足の洗浄などに最適です。
誰でも使えるかんたん操作
  • 水を補給したら、スイッチを押してトリガーガンを握るだけ。
  • 面倒な準備なしで、いつでもどこでも簡単に洗浄できます。
取り外せる給水タンク
  • 給水の際、本体ごと持ち運ぶ必要がありません。家の水道からも簡単に給水できます。
製品仕様

製品スペック

吐出圧力 低圧
吐出水量 (l/min) max. 2
バッテリー パワー デバイス
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー
バッテリー稼働時間 (min) 15
バッテリー充電時間 (min) 180
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.2
梱包重量 (kg) 3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 277 x 234 x 201

付属品・同梱品

  • リチウムイオンバッテリー
  • フラットジェットノズル

製品機能

  • ため水を使用可能
  • 給水タンク容量: 4 l
  • ホース長さ: 2.8 m
マルチクリーナー OC 3
用途・清掃場所
  • 自転車
  • ガーデニング用品
  • ペット／犬
  • ベビーカー／バギー
  • テント／キャンプ用品
  • 靴／ハイキングブーツ
  • おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
アクセサリー
