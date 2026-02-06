マルチクリーナー OC 3は、コンパクトで持ち運び可能な、コードレスの洗浄機です。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。



＜電源のないところでも使用できる＞

リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。



＜水源のない場所でも使用できる＞

給水タンク（4L）に水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。



＜手間いらずですぐに使用できる＞

水を入れてスイッチを押せば洗浄開始。面倒な準備は不要です。