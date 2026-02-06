マルチクリーナー OC 3
マルチクリーナー OC 3は、コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機です。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。 外出先でも、ご自宅まわりでも、低圧（水道の約2倍の圧力）の水流でサッと手軽に、すぐに汚れを落とすことができます。
＜電源のないところでも使用できる＞
リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
＜水源のない場所でも使用できる＞
給水タンク（4L）に水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。
＜手間いらずですぐに使用できる＞
水を入れてスイッチを押せば洗浄開始。面倒な準備は不要です。
製品特長
洗練されたコンパクトデザイントリガーガンとホースは給水タンクの下にスマートに収納。 コンパクトなデザインで収納場所を選ばず、持ち運びにも便利です。
リチウムイオンバッテリー内蔵キャンプ場やビーチなどの外出先、ベランダや浴室など家の中、マンションの駐車場の片隅など、電源のないところでも場所を気にせず洗浄できます。 1回の充電で約15分の連続使用ができます。バッテリーランプの点滅パターンでバッテリー残量や充電状況をお知らせします。
水道の約2倍の圧力で洗浄標準のフラットジェットノズルは、扇状のフラットな水流が洗浄面に対し水圧が均一にかかるので、低圧（水道圧の約2倍）でも効率的に洗浄できます。 オプションアクセサリーのシャワーノズルは、シャワーのように柔らかな水が出るので、ペットの体や手足の洗浄などに最適です。
誰でも使えるかんたん操作
- 水を補給したら、スイッチを押してトリガーガンを握るだけ。
- 面倒な準備なしで、いつでもどこでも簡単に洗浄できます。
取り外せる給水タンク
- 給水の際、本体ごと持ち運ぶ必要がありません。家の水道からも簡単に給水できます。
製品仕様
製品スペック
|吐出圧力
|低圧
|吐出水量 (l/min)
|max. 2
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリータイプ
|リチウムイオンバッテリー
|バッテリー稼働時間 (min)
|15
|バッテリー充電時間 (min)
|180
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.2
|梱包重量 (kg)
|3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|277 x 234 x 201
付属品・同梱品
- リチウムイオンバッテリー
- フラットジェットノズル
製品機能
- ため水を使用可能
- 給水タンク容量: 4 l
- ホース長さ: 2.8 m
用途・清掃場所
- 自転車
- ガーデニング用品
- ペット／犬
- ベビーカー／バギー
- テント／キャンプ用品
- 靴／ハイキングブーツ
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
アクセサリー
