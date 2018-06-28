心と体が爽快に！休日は自然の中へ出かけよう！

効果がいっぱい！

アウトドアのメリット

自然の中で癒される天然のアロマテラピー効果、汗をかくことでデトックス効果、登山などではダイエットや美容効果も期待できます。キャンプで体内時計が整い、生活リズムが整うともいわれており、実際に、森林浴をすると人間が本来持つ機能が活性化され、免疫力がアップし、効果が30日間持続するという研究データもあります。（※１）また、親子のコミュニケーションが減っている方にもおすすめ。アウトドアを楽しむことで会話が弾み、子供達の五感を刺激し、学びの場にもなるそうです。