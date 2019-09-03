ケルヒャーのコードレス高圧洗浄機やモバイル掃除機で屋外掃除がラクラク！
どこへでもストレスなく持ち運びができるコードレスタイプだから、電源が確保しづらい屋外での掃除に最適な“バッテリー式コードレスクリーナー”が便利です。
手持ちタイプのバッテリー式モバイルクリーナー「KHB 6 バッテリーセット」、電源コード付きと変わらないパワフルな高圧洗浄機「K 2 バッテリーセット」、ブロア機能付き乾湿両用コードレスバキュームクリーナー「WD 1 バッテリーセット」が、お掃除をもっと自由にもっと楽しくしてくれます。
本体質量は1.3kg※と軽量なので、外出先にも手軽に持ち出すことができます。ノズルやバッテリーを外すとさらにコンパクトだから収納場所にも困りません。
※バッテリー・ノズルなしの本体質量
黒を基調とした洗練されたデザインと使いやすさを追求した設計。ノズルやアクセサリーの接続、交換も簡単にでき、トリガーガンを握るだけで、ラクに洗浄できます。
コードレスだから、セットアップや片付けも簡単！片手でラクに持て、身動きも自由自在。いつでも気軽に洗浄できます。
自転車・車
網戸・窓
園芸ツール
バッテリーが外付け式で交換できるので、予備のバッテリーを用意することで、バッテリーの時間を気にせず満足のいく洗浄を実現します。
使用シーンを選ばない抜群の使いやすさとパワフルな洗浄力を同時に実現しました。
バッテリー込でも6.9kgと、軽量化を実現。どこへでもストレスなく持ち運びができます。
網戸・窓
自転車・車
家庭菜園後のおそうじに
コードレスで、しかも軽量コンパクト。家屋内外はもちろん車内の清掃など、手軽にお掃除ができます。
乾いたゴミは紙パックへ、濡れたゴミは水洗いできるコンテナへ回収するので、どんなゴミでも吸引できます。
隙間や凹凸が多い車内の清掃、そして落葉掃除などには、空気を当てて一気に吹き飛ばすブロア機能が大活躍。
車内
屋内（塵・埃・液体・破片等）
玄関まわり