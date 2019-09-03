ケルヒャーのコードレス高圧洗浄機やモバイル掃除機で屋外掃除がラクラク！

バッテリー式コードレスクリーナーが便利！

どこへでもストレスなく持ち運びができるコードレスタイプだから、電源が確保しづらい屋外での掃除に最適な“バッテリー式コードレスクリーナー”が便利です。

手持ちタイプのバッテリー式モバイルクリーナー「KHB 6 バッテリーセット」、電源コード付きと変わらないパワフルな高圧洗浄機「K 2 バッテリーセット」、ブロア機能付き乾湿両用コードレスバキュームクリーナー「WD 1 バッテリーセット」が、お掃除をもっと自由にもっと楽しくしてくれます。