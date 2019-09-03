ケルヒャーのコードレス高圧洗浄機やモバイル掃除機で屋外掃除がラクラク！

    バッテリー式コードレスクリーナーが便利！

    どこへでもストレスなく持ち運びができるコードレスタイプだから、電源が確保しづらい屋外での掃除に最適な“バッテリー式コードレスクリーナー”が便利です。
    手持ちタイプのバッテリー式モバイルクリーナー「KHB 6 バッテリーセット」、電源コード付きと変わらないパワフルな高圧洗浄機「K 2 バッテリーセット」、ブロア機能付き乾湿両用コードレスバキュームクリーナー「WD 1 バッテリーセット」が、お掃除をもっと自由にもっと楽しくしてくれます。

    コードレスで手持ちタイプのバッテリー式モバイルクリーナーです。
    電源が確保しづらいアウトドアでの使用はもちろん、ベランダ・網戸の洗浄など日常使いでも大活躍します。

    軽量・コンパクトだからどこにでも持ち出せる

    本体質量は1.3kg※と軽量なので、外出先にも手軽に持ち出すことができます。ノズルやバッテリーを外すとさらにコンパクトだから収納場所にも困りません。
    ※バッテリー・ノズルなしの本体質量

    スマート設計で操作性も抜群

    黒を基調とした洗練されたデザインと使いやすさを追求した設計。ノズルやアクセサリーの接続、交換も簡単にでき、トリガーガンを握るだけで、ラクに洗浄できます。

    思い立ったらすぐに使える

    コードレスだから、セットアップや片付けも簡単！片手でラクに持て、身動きも自由自在。いつでも気軽に洗浄できます。

    オススメの洗浄場所

    自転車・車

    網戸・窓

    園芸ツール

    コードレスで機動力にすぐれたバッテリー式の高圧洗浄機です。
    電源が確保しづらいガーデニングや家庭菜園スペースでの洗浄や、マンション共用スペースでの洗車など、場所もシーンも選ばず多彩な使い方ができます。

    使いみち広がる外付け式バッテリー

    バッテリーが外付け式で交換できるので、予備のバッテリーを用意することで、バッテリーの時間を気にせず満足のいく洗浄を実現します。

    使いやすさとパワーを両立

    使用シーンを選ばない抜群の使いやすさとパワフルな洗浄力を同時に実現しました。

    軽量6.9kg、だから持ち運び楽々

    バッテリー込でも6.9kgと、軽量化を実現。どこへでもストレスなく持ち運びができます。

    オススメの洗浄場所

    網戸・窓

    自転車・車

    家庭菜園後のおそうじに

    コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナーです。片手で持ち運べる軽量・コンパクトなデザインでも、ハイパワーでブロア機能も搭載。家まわりから車の中まで、いろいろなお掃除シーンにも対応できます。

    コードレスタイプだから持ち運び楽々

    コードレスで、しかも軽量コンパクト。家屋内外はもちろん車内の清掃など、手軽にお掃除ができます。

    乾いたゴミも湿ったゴミも、しっかり吸引

    乾いたゴミは紙パックへ、濡れたゴミは水洗いできるコンテナへ回収するので、どんなゴミでも吸引できます。

    1台2役、ブロア機能も搭載

    隙間や凹凸が多い車内の清掃、そして落葉掃除などには、空気を当てて一気に吹き飛ばすブロア機能が大活躍。

    オススメの洗浄場所

    車内

    屋内（塵・埃・液体・破片等）

    玄関まわり