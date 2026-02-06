モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット

片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。コードレスなので、電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。

手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。

別売りのKHB専用自吸用ホース（2.644-124.0）を使用すれば、バケツなどにためた水を使用して洗浄できます。

電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。

バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。