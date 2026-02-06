モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット

コードレスで片手で簡単に持てるモバイル高圧洗浄機です。水道ホースを接続するだけで使用できるので、簡単で使いやすく日常使いにぴったりの洗浄機です。電源が不要なので、家まわりの洗浄だけでなく、電源が確保しづらいアウトドアでの洗浄にも最適です。バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。コードレスなので、電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。
手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。
別売りのKHB専用自吸用ホース（2.644-124.0）を使用すれば、バケツなどにためた水を使用して洗浄できます。
電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

製品特長
モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット: バッテリーパワー18V
バッテリーパワー18V
リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能。
モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット: より効率的かつ最適に調整された圧力
より効率的かつ最適に調整された圧力
日常の汚れに最適で、効率的に洗浄できる圧力。 簡単に交換可能なクイックコネクト仕様のノズル。 1ジェットノズルは窓・網戸、車などのデリケートな場所の洗浄に、サイクロンジェットノズルはより頑固な汚れの洗浄に最適。
モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット: 軽量で革新的なデザイン
軽量で革新的なデザイン
取りまわしが良く、洗浄時にフレキシブルに動けます。 ハンディタイプでコードレス、日頃の洗浄にちょうど良い圧力なので、日常使いに最適です。 KHB専用自吸用ホースを使用すれば、ためた水を使用できるので水道の場所を気にせず洗浄できます。
様々な用途に活用できるオプションアクセサリー
  • KHB専用デッキクリーナー PS 20は、階段や狭い場所の洗浄に最適です。
  • KHB専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つのノズルで5通りのモードへ切り替えができるので、洗浄や散水に最適です。
  • KHB専用フレキシブル可変ノズル360° VJ 24は、ノズルの向きを360°自由に変えられるので、洗いにくい場所の洗浄がラクにできます。
製品仕様

製品スペック

バッテリー パワー デバイス
バッテリープラットフォーム 18 Vバッテリープラットフォーム
最大許容圧力 (MPa) max. 2.4
吐出圧力 中圧
吐出水量 (l/h) max. 200
バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 18
容量 (Ah) 2.5
使用時間（一回の充電） (min) 12 （2.5 Ah）
充電器用電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 1.3
梱包重量 (kg) 2.8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 302 x 89 x 265

付属品・同梱品

  • バリアント: バッテリーと充電器を含む
  • バッテリー: バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah （1個）
  • 充電器: 18 V 専用充電アダプター
  • 本体側カップリング
  • KHB専用サイクロンジェットノズル

製品機能

  • フラットジェットノズル
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
  • 給水口フィルター
モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット
動画
用途・清掃場所
  • 植木鉢の洗浄に
  • おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
  • ごみ箱の洗浄に
  • ガーデニング用品
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • 自転車
  • 外塀
  • 庭のおもちゃ
