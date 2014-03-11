バキュームクリーナー（業務用）
ケルヒャーの業務用バキュームクリーナーは高い吸引力を備えており、広範囲でも短時間で効率的に清掃することができる掃除機です。
また、耐久性の高いパーツを採用しているため、長時間に及ぶ清掃作業にも十分に耐えられる業務用掃除機としてさまざまなラインナップをご用意しています。
ドライクリーナー
リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのスイーパーです。小型で今までのカーペットスイーパーよりも10kg以上軽量でかつ低騒音です。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。
おすすめコンテンツ
業務用ドライ掃除機 ラインナップ
その掃除機、本当にあなたの現場のベストですか？
驚きの軽さ、コードレスの自由、静かな運転音、そして高い吸引力。ケルヒャーの多様なラインナップが、日々の清掃効率を改善します。プロが選ぶ一台を、今すぐチェック。
建設現場でのアスベスト除去に関する安全対策
アスベストは、何十年にもわたって大量に使用されてきた建設資材です。アスベストを人が吸い込むことで引き起こされる健康リスクが問題視され、アスベストの危険にさらされています。この記事では、アスベストをどのように除去し、廃棄するか、またどのような安全対策をとるべきかを説明します。
お客様導入事例：株式会社山形ビルサービス（ビル清掃業務改善）
カーペットスイーパー「CVS 65/1 Bp」モニターキャンペーン当選レポートです。
ビル清掃において、ケルヒャー業務用品を導入いただいたお客様の改善事例をご紹介いたします。
もう迷わない！業務用掃除機の選び方
オフィスのカーペットから大量の粉塵が発生する工場まで、多様な業務環境で活躍するケルヒャーの業務用掃除機。たくさんの機種の中からベストな掃除機を選択するために、各機種の特長や得意とする清掃場所など、業務用掃除機の選び方のポイントをご紹介します。
お客様導入事例：日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
日本の表玄関である羽田空港で、設備管理、環境衛生管理、工事、植栽管理などの維持管理業務を60年以上も担ってきた同社。除塵しづらい給排気口の清掃は、脚立からの落下に気を張るため、ハイスペック、安全性、使い易さの3項目を担保する作業方法を模索した結果・・・。
お客様導入事例：ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
1日に数台の自動車清掃を行う同社。
これまではコード付き掃除機を使っていましたが「コードの取り回しに不便さを感じる」ことも。今回、コードレスタイプの掃除機を導入したことでどんな効果があったのかをインタビューしました。
溶接ヒューム対策に効果的な清掃方法を解説
2021年4月から、金属アーク溶接作業などから発生する「溶接ヒューム」が、特定化学物質（第2類物質）に認定されました。
溶接加工を行う現場では、溶接ヒューム対策が必要となりますが、ここでは、より重要性を増す「清掃」にフォーカスし、適切な清掃機器選びについてご紹介します。
ケルヒャー バッテリーユニバース
高性能・高機能 革新的バッテリー
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計5種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナー、床洗浄機、ガーデンツールと多様で、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。