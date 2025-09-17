業務用ドライ掃除機 ラインナップ

掃除機が重くて持ち運びが大変なら 3.5kgと軽いから階段移動も楽々！ ドライクリーナー T 7/1 Classic 希望小売価格（税抜）30,000円 定 番 軽量 3.5kg 重さわずか3.5kgと軽量ながら、7Lの集塵容量。

階段の移動や収納からの出し入れもストレスなく行え、ユーザーの負担を軽減します。

コンセントの抜き差しが面倒なら コンセントを気にせず一気にお掃除できる コードレスクリーナー T 10/1 Bp 希望小売価格（税抜）65,000円 ※バッテリー別売 コードレス 便利なコードレスながらコード式並みの高い吸引力。

10Lの集塵容量と大容量バッテリーで長時間作業が可能です。

スティックの吸引が弱くてお悩みなら 静かなエコモードでもしっかり清掃 コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp 希望小売価格（税抜）50,000円 ※バッテリー別売 HEPAフィルター コードレス 手軽に使えるコードレススティッククリーナー。

アドバンストサイクロン技術による強力吸引で、ハードフロアもカーペットもこれ1本でOK。

排気のにおいが気になるなら HEPAフィルターで空気がきれい 環境配慮型ドライクリーナー

T 11/1 Classic（HEPA） 希望小売価格（税抜）38,000円 HEPAフィルター 軽量 3.8kg ウイルスレベルの微粒子も捕えるHEPAフィルター搭載モデルなら、排気を気にせず安心して使えます。

本体プラ部品の60%が再生品のエコ商品。