業務用ドライ掃除機 ラインナップ

乾いたゴミの吸引に最適な業務用バキュームクリーナー。
コードレスやキャニスター、アップライト式など様々な清掃環境に対応する豊富なラインナップを揃えています。

ケルヒャーの掃除機があなたのお悩み解決します。

ケルヒャーの掃除機は軽く、操作が直観的。ユーザーが触るのは黄色い部分だけで、誰もが使いやすい設計です。

誰もが使いやすい設計

掃除機が重くて持ち運びが大変なら

ドライクリーナー T 7/1 Classi

3.5kgと軽いから階段移動も楽々！

希望小売価格（税抜）30,000円

定 番

軽量 3.5kg

重さわずか3.5kgと軽量ながら、7Lの集塵容量。
階段の移動や収納からの出し入れもストレスなく行え、ユーザーの負担を軽減します。

コンセントの抜き差しが面倒なら

コードレスクリーナー T 10/1 B

コンセントを気にせず一気にお掃除できる

希望小売価格（税抜）65,000円 ※バッテリー別売

コードレス

便利なコードレスながらコード式並みの高い吸引力。
10Lの集塵容量と大容量バッテリーで長時間作業が可能です。

スティックの吸引が弱くてお悩みなら

コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp

静かなエコモードでもしっかり清掃

希望小売価格（税抜）50,000円 ※バッテリー別売

HEPAフィルター

コードレス

手軽に使えるコードレススティッククリーナー。
アドバンストサイクロン技術による強力吸引で、ハードフロアもカーペットもこれ1本でOK。

排気のにおいが気になるなら

環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic（HEPA）

HEPAフィルターで空気がきれい

希望小売価格（税抜）38,000円

HEPAフィルター

軽量 3.8kg

ウイルスレベルの微粒子も捕えるHEPAフィルター搭載モデルなら、排気を気にせず安心して使えます。
本体プラ部品の60%が再生品のエコ商品。

稼働音の大きさが心配なら

ドライクリーナー T 15/1

当社最高の静けさで、営業時間中の清掃も安心

希望小売価格（税抜）63,000円

大容量 15L

静音 50dB

定番商品の倍となる15Lの大容量の集塵容量と、ケルヒャー最高の静音性50dBを併せ持つ商品。
コードはリール巻取り式で時短に貢献します。

