業務用ドライ掃除機 ラインナップ
乾いたゴミの吸引に最適な業務用バキュームクリーナー。
コードレスやキャニスター、アップライト式など様々な清掃環境に対応する豊富なラインナップを揃えています。
ケルヒャーの掃除機は軽く、操作が直観的。ユーザーが触るのは黄色い部分だけで、誰もが使いやすい設計です。
掃除機が重くて持ち運びが大変なら
3.5kgと軽いから階段移動も楽々！
ドライクリーナー T 7/1 Classic
希望小売価格（税抜）30,000円
定 番
軽量 3.5kg
重さわずか3.5kgと軽量ながら、7Lの集塵容量。
階段の移動や収納からの出し入れもストレスなく行え、ユーザーの負担を軽減します。
コンセントの抜き差しが面倒なら
コンセントを気にせず一気にお掃除できる
コードレスクリーナー T 10/1 Bp
希望小売価格（税抜）65,000円 ※バッテリー別売
コードレス
便利なコードレスながらコード式並みの高い吸引力。
10Lの集塵容量と大容量バッテリーで長時間作業が可能です。
スティックの吸引が弱くてお悩みなら
静かなエコモードでもしっかり清掃
コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp
希望小売価格（税抜）50,000円 ※バッテリー別売
HEPAフィルター
コードレス
手軽に使えるコードレススティッククリーナー。
アドバンストサイクロン技術による強力吸引で、ハードフロアもカーペットもこれ1本でOK。
排気のにおいが気になるなら
HEPAフィルターで空気がきれい
環境配慮型ドライクリーナー
T 11/1 Classic（HEPA）
希望小売価格（税抜）38,000円
HEPAフィルター
軽量 3.8kg
ウイルスレベルの微粒子も捕えるHEPAフィルター搭載モデルなら、排気を気にせず安心して使えます。
本体プラ部品の60%が再生品のエコ商品。
稼働音の大きさが心配なら
当社最高の静けさで、営業時間中の清掃も安心
ドライクリーナー T 15/1
希望小売価格（税抜）63,000円
大容量 15L
静音 50dB
定番商品の倍となる15Lの大容量の集塵容量と、ケルヒャー最高の静音性50dBを併せ持つ商品。
コードはリール巻取り式で時短に貢献します。