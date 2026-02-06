コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp
サイクロン式スティッククリーナー。コードレスですので、営業時間中でも安全かつ静かに清掃作業が行えます。アドバンストサイクロン技術による強力吸引で、ハードフロアもカーペットも清掃可能。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
コードの取り回しがなく
営業時間中の清掃を可能にするスティッククリーナー。
4つの特長
-
1
パワフルな吸引を実現した
アドバンストサイクロン技術
大口径サイクロンと気流最適化によりパワフルな吸引を実現した「アドバンストサイクロン技術」で微細なホコリも強力に吸引。ハードフロアだけでなく、カーペット清掃も1台で対応可能です。
エコモードでも高い吸引力を発揮します。ブラシレスモーターだから長寿命。
-
2
床面への密着を高めるフレキシブルノズル
新開発のジョイントがノズルの床面への密着性を高め、集塵力を向上。細かなゴミもスムーズにピックアップします。しかもゴムバンパーがついているので什器を傷つけません。
-
3
簡単お手入れで高い排気性能
HEPAフィルターを標準装備
片手で着脱できるダストカップ式により、ゴミに触れることなく簡単に廃棄が可能。フィルターバッグも不要なため、お手入れの手間や運用コストを削減します。さらに、ウイルスレベルの微粒子を99.95%以上除去するHEPAフィルターを標準装備。営業中でも排気を気にせず、安心して使用できます。
-
4
大容量バッテリー※で長時間稼働
ご使用環境に合わせて大容量バッテリーを2タイプ用意。5.0Ahタイプをエコモードでご使用時、最大60分の連続使用が可能です。
※クリーナー本体、バッテリー・充電器のセットをご用意しています。
ビルメンテナンス業界では、慢性的な人手不足の影響により、従来の「夜間清掃」から「営業時間中の清掃」への移行が進んでいます。
こうした状況下、営業時間中に手軽に使えるスティッククリーナーが普及する一方で、カーペット清掃においては吸引力不足が課題となっていました。
そこで開発されたバッテリー式スティッククリーナー LVS 1/1 Bp では、新開発のフレキシブルフロアノズルにより床面への密着性を高め、集塵力を向上。
さらに大口径サイクロンと気流を最適化した「アドバンストサイクロン技術」を搭載し吸引力を強化しました。
これにより、3つの運転モードのなかで最も省電力なエコモードでも、カーペットの微細なホコリをパワフルに回収します。同モードでは運転音が抑えられるため、通行人や来店客に配慮した清掃が可能です。
また、HEPAフィルターを標準装備しており、営業時間中でも排気による衛生面の不安がありません。
ダストカップは片手で簡単操作、ゴミに触れずに廃棄できます。フィルターバッグ不要でランニングコストを削減します。
掃除機本体、別売りバッテリー、別売り充電器がセットとなったお得なセット割もございます（2種類）。 ●プロ向けセット（3.137-457.0）最大1時間稼働する18V, 5.0Ahバッテリーと18V急速充電器との組み合わせ ●バリューセット（3.137-458.0）最大30分稼働する18V, 2.5Ahバッテリーと18V充電器との組み合わせ
製品特長
業務用水準の堅牢性、耐久性進化したサイクロン技術。 ブラシレスモータによるロングライフ設計。 メンテナンスが簡単なフィルター システム。
圧倒的清掃パフォーマンス3つの吸引モード（強、標準、エコ）でシーン応じて使い分け。 強力吸引でごみをしっかり回収。スポット清掃にも最適。 バッテリー式なのでコードの制約なく自由に清掃できます。
高性能HEPAフィルター厳しい衛生基準が求められるシーンにも。 99.9%の捕集性能。
3つの吸引モード（強、標準、エコ）
- 3つの吸引モード（強、標準、エコ）。
- 用途に応じて吸引モードを選びます。
- エコモードではバッテリー稼働時間が最も長くなります。
片手で取り扱いし易いダストカップ
- フィルターバッグがないのでランニングコストを節約できます。
- ゴミに触れずに片手で簡単に廃棄できます。
- ダストカップは透明でゴミの回収量が目視で確認できます。
さまざまな用途でお使いいただけます
- 別売り内径35mmアクセサリーもございます。
- 床、家具などさまざまな表面清掃に。
- ハンディなサイクロン掃除機。ご利用シーンはさまざま。
壁掛けフック*
- 保管スペースを削減し、収納も簡単。
- 安全保管。
- お手元に置いていつでも使えます。
アクセサリーホルダー
- コーナーノズル・ホルダー付き。必要な時すぐに。
- 階段なども簡単に持ち運びできます。
- 便利で安全。運搬の際はサクションパイプをハンドルに乗せて掴んでください。
ケルヒャーバッテリーユニバース18Vシリーズ
- ケルヒャーバッテリーユニバース18Vシリーズ製品。
- 作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。
- バッテリー交換はとても簡単。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|コンテナ容量 (l)
|0.35
|コンテナ材質
|樹脂製
|騒音値 (dB(A))
|70
|吸引風量 (l/s)
|12
|定格性能 (W)
|230
|真空度 (mbar/kPa)
|140 / 14
|パイプ径 ( )
|ID 35
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|使用時間（一回の充電） (/min)
|eco!efficiency モード: / approx. 60 （5.0 Ah） パワーモード: / approx. 20 （5.0 Ah） eco!efficiency モード: / approx. 35 （3.0 Ah） パワーモード: / approx. 12 （3.0 Ah）
|充電時電流 (A)
|2.5
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|1.6
|梱包重量 (kg)
|2.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1100 x 220 x 175
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- サクションパイプの数: 1 個
- サクションパイプの長さ: 509 mm
- サクションパイプの直径: 35 in
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フロアノズル
- スモールノズル
- モーター保護フィルター
- HEPAフィルタータイプ: HEPAフィルター
- アクセサリーホルダー
- 壁掛けフック*
製品機能
- エコモード
動画
用途・清掃場所
- ハードフロアでもカーペットでも強力に吸引
- オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利
- 飛行機、バス、電車内の清掃に最適
- ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適
- 特別に車の社内洗浄向けに設計された
アクセサリー
LVS 1/1 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。