コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp

サイクロン式スティッククリーナー。コードレスですので、営業時間中でも安全かつ静かに清掃作業が行えます。アドバンストサイクロン技術による強力吸引で、ハードフロアもカーペットも清掃可能。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。

コードレススティッククリーナー LVS 1/1 Bp

コードの取り回しがなく
営業時間中の清掃を可能にするスティッククリーナー。

ハードフロアはもちろんカーペット清掃もラクラク
営業時間中の清掃業務も静音で安心
4つの特長

  • 1

    パワフルな吸引を実現した
    アドバンストサイクロン技術

    大口径サイクロンと気流最適化によりパワフルな吸引を実現した「アドバンストサイクロン技術」で微細なホコリも強力に吸引。ハードフロアだけでなく、カーペット清掃も1台で対応可能です。
    エコモードでも高い吸引力を発揮します。ブラシレスモーターだから長寿命。

    パワフルな吸引を実現したアドバンストサイクロン技術
  • 2

    床面への密着を高めるフレキシブルノズル

    新開発のジョイントがノズルの床面への密着性を高め、集塵力を向上。細かなゴミもスムーズにピックアップします。しかもゴムバンパーがついているので什器を傷つけません。

    床面への密着を高めるフレキシブルノズル
  • 3

    簡単お手入れで高い排気性能
    HEPAフィルターを標準装備

    片手で着脱できるダストカップ式により、ゴミに触れることなく簡単に廃棄が可能。フィルターバッグも不要なため、お手入れの手間や運用コストを削減します。さらに、ウイルスレベルの微粒子を99.95%以上除去するHEPAフィルターを標準装備。営業中でも排気を気にせず、安心して使用できます。

    簡単お手入れで高い排気性能 HEPAフィルターを標準装備
  • 4

    大容量バッテリーで長時間稼働

    ご使用環境に合わせて大容量バッテリーを2タイプ用意。5.0Ahタイプをエコモードでご使用時、最大60分の連続使用が可能です。
    ※クリーナー本体、バッテリー・充電器のセットをご用意しています。

    大容量バッテリー※で長時間稼働

ビルメンテナンス業界では、慢性的な人手不足の影響により、従来の「夜間清掃」から「営業時間中の清掃」への移行が進んでいます。
こうした状況下、営業時間中に手軽に使えるスティッククリーナーが普及する一方で、カーペット清掃においては吸引力不足が課題となっていました。
そこで開発されたバッテリー式スティッククリーナー LVS 1/1 Bp では、新開発のフレキシブルフロアノズルにより床面への密着性を高め、集塵力を向上。
さらに大口径サイクロンと気流を最適化した「アドバンストサイクロン技術」を搭載し吸引力を強化しました。
これにより、3つの運転モードのなかで最も省電力なエコモードでも、カーペットの微細なホコリをパワフルに回収します。同モードでは運転音が抑えられるため、通行人や来店客に配慮した清掃が可能です。
また、HEPAフィルターを標準装備しており、営業時間中でも排気による衛生面の不安がありません。
ダストカップは片手で簡単操作、ゴミに触れずに廃棄できます。フィルターバッグ不要でランニングコストを削減します。

掃除機本体、別売りバッテリー、別売り充電器がセットとなったお得なセット割もございます（2種類）。 ●プロ向けセット（3.137-457.0）最大1時間稼働する18V, 5.0Ahバッテリーと18V急速充電器との組み合わせ ●バリューセット（3.137-458.0）最大30分稼働する18V, 2.5Ahバッテリーと18V充電器との組み合わせ

製品特長
コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp: 業務用水準の堅牢性、耐久性
業務用水準の堅牢性、耐久性
進化したサイクロン技術。 ブラシレスモータによるロングライフ設計。 メンテナンスが簡単なフィルター システム。
コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp: 圧倒的清掃パフォーマンス
圧倒的清掃パフォーマンス
3つの吸引モード（強、標準、エコ）でシーン応じて使い分け。 強力吸引でごみをしっかり回収。スポット清掃にも最適。 バッテリー式なのでコードの制約なく自由に清掃できます。
コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp: 高性能HEPAフィルター
高性能HEPAフィルター
厳しい衛生基準が求められるシーンにも。 99.9%の捕集性能。
3つの吸引モード（強、標準、エコ）
  • 3つの吸引モード（強、標準、エコ）。
  • 用途に応じて吸引モードを選びます。
  • エコモードではバッテリー稼働時間が最も長くなります。
片手で取り扱いし易いダストカップ
  • フィルターバッグがないのでランニングコストを節約できます。
  • ゴミに触れずに片手で簡単に廃棄できます。
  • ダストカップは透明でゴミの回収量が目視で確認できます。
さまざまな用途でお使いいただけます
  • 別売り内径35mmアクセサリーもございます。
  • 床、家具などさまざまな表面清掃に。
  • ハンディなサイクロン掃除機。ご利用シーンはさまざま。
壁掛けフック*
  • 保管スペースを削減し、収納も簡単。
  • 安全保管。
  • お手元に置いていつでも使えます。
アクセサリーホルダー
  • コーナーノズル・ホルダー付き。必要な時すぐに。
  • 階段なども簡単に持ち運びできます。
  • 便利で安全。運搬の際はサクションパイプをハンドルに乗せて掴んでください。
ケルヒャーバッテリーユニバース18Vシリーズ
  • ケルヒャーバッテリーユニバース18Vシリーズ製品。
  • 作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。
  • バッテリー交換はとても簡単。
製品仕様

製品スペック

バッテリープラットフォーム 18 Vバッテリープラットフォーム
コンテナ容量 (l) 0.35
コンテナ材質 樹脂製
騒音値 (dB(A)) 70
吸引風量 (l/s) 12
定格性能 (W) 230
真空度 (mbar/kPa) 140 / 14
パイプ径 ( ) ID 35
必要なバッテリーの数 (個) 1
使用時間（一回の充電） (/min) eco!efficiency モード: / approx. 60 （5.0 Ah） パワーモード: / approx. 20 （5.0 Ah） eco!efficiency モード: / approx. 35 （3.0 Ah） パワーモード: / approx. 12 （3.0 Ah）
充電時電流 (A) 2.5
アンスラサイトグレー
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 1.6
梱包重量 (kg) 2.9
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1100 x 220 x 175

付属品・同梱品

  • バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
  • サクションパイプの数: 1 個
  • サクションパイプの長さ: 509 mm
  • サクションパイプの直径: 35 in
  • サクションパイプの材質: 樹脂製
  • フロアノズル
  • スモールノズル
  • モーター保護フィルター
  • HEPAフィルタータイプ: HEPAフィルター
  • アクセサリーホルダー
  • 壁掛けフック*

製品機能

  • エコモード
用途・清掃場所
  • ハードフロアでもカーペットでも強力に吸引
  • オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利
  • 飛行機、バス、電車内の清掃に最適
  • ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適
  • 特別に車の社内洗浄向けに設計された
アクセサリー
