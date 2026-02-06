ドライクリーナー T 15/1

50dB(A)の静音設計により営業時間中も稼働音を気にすることなくご使用いただけます。15Lの大容量タンクを採用することで、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。排気部HEPAフィルターあり（別売）。

50dB（A）の静音設計
時間や場所を選ばず活躍する大容量ドライ掃除機

営業時間中の清掃業務も静音で安心
伸縮可能なアルミパイプ・上面収納ノズルで
ストレスフリーな掃除が可能
店舗の掃除に

5つの特長

  • 1

    15Lの大容量に50dB（A）の静音性

    営業時間中や夜間など、稼働音を気にせず使用可能な静音性。
    長時間作業する使用者の耳にもやさしい設計です。

  • 2

    誰もが使いやすく、ストレスフリー

    身長に合わせて伸縮可能なアルミパイプは使う人を選びません。
    また、コーナーノズルと座面清掃に便利なハンドノズルを標準装備。
    本体上面に収納しているので取り出しが便利です。

  • 3

    電源コードはリール巻取り式で即座に収納可能

    リール巻取り式なのでスマートに電源コードを収納。コードの巻取り時間を節約します。

  • 4

    ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルター（別売り）

    排気部装着可能のHEPAフィルターにより、病院などのヘルスケア施設向け需要に対応可能です。

    HEPAフィルター

  • 5

    環境にやさしい再生プラスチックを採用

    本体プラスチックの45%に再生プラスチックを採用。新生プラスチック約2kg相当を節約します。

清掃業界では、人手不足が深刻化しており、限られた人員で効率的に作業を進めることが求められています。さらに、営業時間中や夜間など、作業時間帯に制約がある現場も少なくありません。

ケルヒャーの新製品「T 15/1」は、約50dB(A)の静音設計を採用することで、オフィスや商業施設、病院など静かな環境が求められる場所でも稼働できます。また、15Lの大容量タンクによる廃棄頻度削減と、リール巻取り式によるコード収納時間短縮により、作業効率向上に寄与します。

さらに、多くの清掃現場では、性別・年齢・体格が異なる作業者が働いています。「T 15/1」は、軽量アルミ伸縮パイプを標準装備しており、使用者の身長に合わせて長さを調整可能です。加えて、コーナーノズルやハンドノズルなどの付属品を本体上部に収納できるため、誰でもすぐに取り出して使えるユーザーフレンドリーな設計になっています。

本体プラスチックの45%に再生材を使用し、新素材換算で約2kg相当を削減するサステナブル設計です。

製品特長
資源やエネルギーを節約した生産活動。 再生材使用により二酸化炭素排出を抑えます。
日中の清掃作業に最適。 夜の作業でも静かです。 聴覚ストレスなどのリスクを減らします。
本体が身体に寄り添う設計により持ち運びし易い。 エルゴノミックなキャリーハンドル。 場所をとらない収納で楽に保管できます。
リール巻取り式電源コードによる美的収納
  • 電源コードは簡単に収納できます。
  • 電源コードを素早く巻き取れます。
  • 電源コードはねじれずに巻き取れます。
軽量
  • 片手でも楽に持ち運びできます。
  • 段差や階段も楽に乗り越えられます。
ユーザーフレンドリー
  • 大きな電源ボタン。
  • 足または手で素早く簡単に操作できます。
  • ノズルフック付きでコンパクトに保管できます。
高性能HEPAフィルター（別売り）
  • 衛生環境に厳しい現場にも対応します。
  • 高性能なフィルター性能。
フィルターバスケット
  • サステナブルで丈夫。
  • 合成繊維製。
  • 30℃の水で手洗い可能、再利用可。
ノズル収納ホルダー（本体）
  • コーナーノズルは本体上面に収納され便利。
  • コンパクト収納。必要なときにさっと取り出せます。
  • 本体とアクセサリーを安全かつ容易に持ち運べます。
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
真空度 (mbar/kPa) 174 / 17.4
吸引風量 (l/s) 37
定格性能 (W) 500
コンテナ容量 (l) 15
電源コード (m) 10
騒音値 (dB(A)) 50
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 6.9
梱包重量 (kg) 9.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 440 x 250 x 410

付属品・同梱品

  • サクションホースの長さ: 2 m
  • ベンディングパイプ: 帯電防止、風量調整弁付き
  • 伸縮式サクションパイプ: 615 mm, 1007 mm
  • 伸縮式サクションパイプ: アルミ
  • フロアノズル
  • ハンドノズル
  • スモールノズル
  • フィルターバッグの数: 1 個
  • フィルターバッグの材質: 合成繊維
  • モーター保護フィルター
  • メインフィルターバスケット: 合成繊維

製品機能

  • コンテナ材質: 再生プラスチック
  • スマートなケーブル収納
  • エルゴノミックなキャリーハンドル
  • コンパクト収納（フロアノズルホルダー付き）
  • ノズル収納ホルダー（本体）
用途・清掃場所
  • ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適
  • フローリング
  • カーペットフロア
  • 日中清掃
T 15/1 スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。