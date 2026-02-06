清掃業界では、人手不足が深刻化しており、限られた人員で効率的に作業を進めることが求められています。さらに、営業時間中や夜間など、作業時間帯に制約がある現場も少なくありません。



ケルヒャーの新製品「T 15/1」は、約50dB(A)の静音設計を採用することで、オフィスや商業施設、病院など静かな環境が求められる場所でも稼働できます。また、15Lの大容量タンクによる廃棄頻度削減と、リール巻取り式によるコード収納時間短縮により、作業効率向上に寄与します。



さらに、多くの清掃現場では、性別・年齢・体格が異なる作業者が働いています。「T 15/1」は、軽量アルミ伸縮パイプを標準装備しており、使用者の身長に合わせて長さを調整可能です。加えて、コーナーノズルやハンドノズルなどの付属品を本体上部に収納できるため、誰でもすぐに取り出して使えるユーザーフレンドリーな設計になっています。



本体プラスチックの45%に再生材を使用し、新素材換算で約2kg相当を削減するサステナブル設計です。