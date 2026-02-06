ドライクリーナー T 7/1 Classic
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでしっかりとした吸引力を持続します。
コンパクトなのに 3層フィルターで高い吸引力を持続
効率の良い清掃はケルヒャー ドライクリーナーから
4つの特長
1
軽量コンパクト
プロ仕様のウルトラコンパクト
最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。
2
高い吸引力
強い吸引力で効率の良い清掃を実現
コンパクトでありながら高い吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。
3
高い防塵性と吸引力
３層フィルターで吸引力を持続
高品質な3層構造のフィルターでモーター保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。
4
人間工学に基づく設計
日本の空間と人に合った製品設計
ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使い頂けます。
製品特長
軽量
- 片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。
- 十分なタンク容量でありつつ、軽量化も実現しました。
フィルターバスケット
電源コードフック
頑丈なバンパー。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100 / 100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|真空度 (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|吸引風量 (l/s)
|40
|定格性能 (W)
|950
|コンテナ容量 (l)
|7
|パイプ径 ( )
|ID 35
|電源コード (m)
|9.5
|騒音値 (dB(A))
|62
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.5
|梱包重量 (kg)
|5.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|375 x 285 x 310
付属品・同梱品
- サクションホースの長さ: 2 m
- ベンディングパイプ: 帯電防止、風量調整弁付き
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 430 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フロアノズル（切り替えスイッチ付）
- フィルターバッグの数: 1 個
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
- モーター保護フィルター
- メインフィルターバスケット: 合成繊維
製品機能
- コンテナ材質: 樹脂製
- 電源コードフック
動画
用途・清掃場所
- 硬い面の清掃に（タイル、天然石、PVC、リノリウムなど）。
- カーペットフロア
アクセサリー
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。