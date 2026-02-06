コードレスクリーナー T 10/1 Bp
コードレスながらコード式並みの高い吸引力。10Lの集塵容量と大容量バッテリーで長時間作業が可能です。身長に合わせて伸縮可能なアルミ伸縮サクションパイプを標準同梱。コーナーノズル、ハンドノズルはバッテリーとともに本体上面に格納されより使い易くなりました。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターオプションもご用意。環境に優しい再生プラ45%を本体に採用しています。
コードレスながらコード式並みの高い吸引力
長時間作業が可能で、環境に優しい再生プラ45%を本体に採用
4つの特長
-
1
コードレスながら、コード式並みの吸引力
業務用掃除に必要とされるパワーをコードレスで実現。36V・500Wの高出力モーターを搭載し、最大吸引風量40L/s、真空度22.3kPaの高い吸引力を発揮します。コンセントの抜き差しがなくなるので、清掃効率が大幅に向上します。
-
2
誰もが使いやすく、ストレスフリーな設計
身長に応じて調整できる軽量伸縮パイプに加え、ソファ等の座面清掃に便利なハンドノズルを新たに標準装備。ノズルやバッテリーは本体上部に収納のため、出し入れがスムーズです。
-
3
衛生面と環境への配慮も万全
排気部に高性能HEPAフィルター※を装着可能。ウイルスレベルの微粒子を99.97%以上除去、衛生管理が求められる現場でも安心して使用できます。また、本体のプラスチック部分の約45%にリサイクル素材を使用。新たなプラスチック約2kg分の使用を削減し、環境への負荷軽減にも貢献します。
※オプション
-
4
10Lの集塵容量と大容量バッテリー※で長時間稼働
業務用に適した10Lの集塵タンクを搭載。
7.5Ah/5.0Ahの2タイプの大容量バッテリー（ケルヒャー製品共通の「バッテリーユニバース」対応）により、最大66分の連続稼働が可能です（エコモード使用時）。※オプション
バッテリー・充電器と組み合わせた2種類のセット割プランを用意しています。
ワンフロアが大きいオフィスビルや店舗などでは、掃除機のコンセントの抜き差しに時間を要します。また営業時間中の清掃ではコードによる通行人の転倒という安全面のリスクが課題です。
コードレスドライ掃除機 T 10/1 Bpは、そのような課題を解決し安心してお使いいただけます。
T 10/1 Bpは、便利なコードレスながらコード式並みの高い吸引力・10Lの集塵容量と大容量バッテリー（※）で長時間作業が可能ですので効率的です。また、身長に合わせて伸縮可能なアルミ伸縮サクションパイプを標準同梱。コーナーノズル、ハンドノズルはバッテリーとともに本体上面に格納されより使い易くなりました。
さらに、前任機よりも静音化（57dB）。排気をクリーンにするHEPAフィルター（別売り）の導入により、営業時間中の清掃を支援します。
また、本製品は、再生プラ45%を本体に採用した環境に優しい製品です。
※36Vバッテリーは当社の他製品との共通仕様です（バッテリーユニバース）。
製品特長
本体の45%に再生プラスチックを使用。サステナブルで丈夫原材料とエネルギーの使用を抑えた生産。 再生材の活用により二酸化炭素の排出を削減。
エコモード省エネでサステナブル。 低騒音。 バッテリー稼働時間を延ばします。
エルゴノミックでコンパクト、ユーザーフレンドリー設計本体が身体に寄り添う設計により持ち運びし易い。 エルゴノミックなキャリーハンドル。 場所をとらない収納で楽に保管できます。
低騒音57dB(A)
- 騒音に敏感な場所に最適です。
- 夜の作業でも静かです。
- 聴覚ストレスなどのリスクを減らします。
軽量
- 片手でも楽に持ち運びできます。
- 段差や階段も楽に乗り越えられます。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- 36V共通バッテリー（ケルヒャーバッテリーユニバース）。
- 作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。
- スピーディーで簡単なバッテリー交換。
ユーザーフレンドリー
- 2 つの大きなボタン: 電源スイッチとエコモード切替スイッチ。
- 足または手で素早く簡単に操作できます。
- ノズルフック付きでコンパクトに保管できます。
高性能HEPAフィルター（別売り）
- 厳しい衛生環境基準にも対応します。
- 高性能なフィルター性能。
フィルターバスケット
- 丈夫でサステナブル。
- 強化フリース製。
- 30°Cの水で手洗いして再利用可能です。
ノズル収納ホルダー（本体）
- コーナーノズルは本体上面に収納され便利。
- 場所をとらない収納でいつでも取り出し易い。
- 本体とアクセサリーを安全かつ容易に持ち運べます。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|コンテナ容量 (l)
|10
|コンテナ材質
|再生プラスチック
|騒音値 (dB(A))
|57
|吸引風量 (l/s)
|40
|定格性能 (W)
|500
|真空度 (mbar/kPa)
|223 / 22
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|approx. 150 (7.5 Ah)
|使用時間（一回の充電） (/min)
|eco!efficiency モード: / max. 66 (7.5 Ah) パワーモード: / max. 31 (7.5 Ah) eco!efficiency モード: / max. 50 (6.0 Ah) パワーモード: / max. 22 (6.0 Ah)
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min)
|58 / 81
|充電時電流 (A)
|6
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|6.8
|梱包重量 (kg)
|11.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|440 x 250 x 355
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- サクションホースの長さ: 2 m
- ベンディングパイプ: 帯電防止、風量調整弁付き
- 伸縮式サクションパイプ: 615 mm, 1007 mm
- 伸縮式サクションパイプ: アルミ
- フロアノズル
- ハンドノズル
- スモールノズル
- フィルターバッグの数: 1 個
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
- モーター保護フィルター
- メインフィルターバスケット: 合成繊維
製品機能
- エコモード
- エルゴノミックなキャリーハンドル
- ノズル収納ホルダー（本体）
動画
用途・清掃場所
- ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適
- フローリング
- カーペットフロア
アクセサリー
T 10/1 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。