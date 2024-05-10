建設現場でのアスベスト除去に関する安全対策

アスベストとは何か？過去にどのように使われてきたか？

アスベストは、天然に産する繊維性のケイ酸塩鉱物です。不燃性で、熱や多くの化学物質に対する耐性を持っています。弾力性と結着力が高いため容易に加工が可能で、さまざまな製品を作ることができます。アスベスト含有製品は、飛散性と非飛散性の大きく2種類に分かれます。

セメント（例：エタニット）などの非飛散性のアスベスト含有製品は、表面が均一で硬く、グレーがかった色をしています。それに対し、飛散性のアスベスト含有製品の表面は柔らかく、破損部や切断部から繊維の束が出ているのがはっきりと見え、それによって見分けることができます。飛散性のアスベストから出る繊維は簡単に空気中に飛散してしまうため、人の健康にとっては非常に有害です。飛散性のアスベストを材料として使っていた建設資材には、配管被覆材や断熱板、鋼鉄の難燃性を向上させるための溶射被膜などがあります。

アスベストはなぜそれほど危険なのか

アスベストは、最大直径2ミクロンの非常に細かい繊維から成る物質です。微細な繊維は人が吸入してしまいやすく、それによって肺に疾患を引き起こすことがあるのです。ジュネーブの国際労働機関（ILO）によると、世界で毎年約10万人がアスベスト関連の石綿症（慢性的に肺が傷つけられる症状）によって命を落としています。