乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 Tact H Plus
アスベスト専用掃除機です。
HEPAフィルター標準搭載、業界最高水準の吸引性能、帯電防止仕様、モーター保護フィルターなどさまざまな工夫がなされています。また、セーフティーフィルターバッグ（1枚同梱）、本体キャップ、アクセサリー袋により再飛散を防止し、法令順守、作業者の健康、安全な環境に配慮します。
2. 本製品は、EU規格（EN60335-2-69）認証モデルと同様のフィルターを採用し、日本仕様に変更したモデルです。
3. 本製品使用によるアスベスト被害に対する責任は負いません。
4. 本製品は、製品保証、並びに返品は承っておりません。（保証・返品対象外）
5. 詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。
0.3μmまでの微小粒子状物質を99.97％除去する高い密閉性と
フィルターに触れることなく自動で目詰まりが解消されることにより安全な清掃が可能
4つの特長
-
1
高い密閉性
微細粉塵回収に対応
0.3μmまでの粒子状物質を99.97％除去するHEPAタイプのエコフィルターと、セーフティフィルターバッグやシールキャップが高い密閉性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
※乾いた粉塵にのみご利用ください
-
2
作業効率化
フィルター自動ちり落とし機能で吸引力を持続
自動でフィルターのちりを落として目詰まりを防ぐため吸引力を損ないません。危険粉塵が付着したフィルターに触れることなく、目詰まりを軽減することができます。
-
3
帯電防止設計
静電気を防止して安全作業
帯電防止仕様により、微細な粉塵による静電気の発生を抑えます。清掃時の静電気発生によるストレスを軽減し、安全に作業を行うことができます。
-
4
軽量・高耐久性
軽くて頑丈なボディ設計
ボディは強化プラスチック製で軽くて丈夫です。作業や移動がスムーズに行え、サビやへこみの心配もありません。