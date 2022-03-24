溶接ヒューム法改正にも対応 適切な清掃機器でヒューム対策を万全に

床洗浄機のメリット

床洗浄機を活用するメリットは、いろいろあります。モップを使った掃除とは異なり、常に清潔な水で洗浄ができます。

洗剤で床に付着した油などを取り除くことができれば、転倒のリスクも軽減でき、構内美化にもつながります。さらには、回収した粉じんは水と混ざっているため、廃棄時の粉じん飛散を抑えることができ安全です。

水を使うことで感電や溶接機のショートが心配だと感じるかもしれませんが、床洗浄機の構造上、ブラシの真上から水を噴射して前後ですぐに吸引するため、床に水が残っている時間が短く、ショートなどのリスクを防げる安全な設計となっています。

また、機械についているスクイージーでしっかりと水を回収しますので、転倒のリスクを最小限に抑えることができます。