乾湿両用掃除機 NT 65/2 Tact²
NT 65/2 Tact²は強力モーターを搭載したケルヒャーの200Vの業務用乾湿両用クリーナーです。粉塵や切り子など幅広い種類のゴミの回収に対応できます。
革新的なフィルターシステムで高い吸引力を持続
清掃コストの削減はケルヒャー 乾湿両用クリーナーから
5つの特長
-
1
作業効率アップ
パワフル吸引で時間短縮
1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。
-
2
作業効率アップ
自動チリ落し機能で効率アップ
フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。
-
3
作業効率アップ
高いゴミ回収能力
ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。
-
4
耐久性・移動性
丈夫なボディに大型タイヤ
錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
-
5
高い汎用性
豊富なアクセサリー
様々な用途に対応するオプションアクセサリーをご用意しております。汚れの場所や状況に応じて、最適のアクセサリーをお選びいただけます。