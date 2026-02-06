乾湿両用掃除機 NT 65/2 Tact²

NT 65/2 Tact²は強力モーターを搭載したケルヒャーの200Vの業務用乾湿両用クリーナーです。粉塵や切り子など幅広い種類のゴミの回収に対応できます。

【仕様変更のご案内】アクセサリーに関して、仕様変更になりました。詳しくはページ下の仕様変更のご案内をご確認ください。

　　

NT 65/2 Tact2

革新的なフィルターシステムで高い吸引力を持続
清掃コストの削減はケルヒャー 乾湿両用クリーナーから

建設現場 粗ゴミの床清掃に
工場内 粉体の清掃に
5つの特長

  • 1

    作業効率アップ

    パワフル吸引で時間短縮

    1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。

  • 2

    作業効率アップ

    自動チリ落し機能で効率アップ

    フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。

  • 3

    作業効率アップ

    高いゴミ回収能力

    ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。

  • 4

    耐久性・移動性

    丈夫なボディに大型タイヤ

    錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。

  • 5

    高い汎用性

    豊富なアクセサリー

    様々な用途に対応するオプションアクセサリーをご用意しております。汚れの場所や状況に応じて、最適のアクセサリーをお選びいただけます。

