乾湿両用掃除機 NT 30/1 Tact HEPA
HEPAフィルター標準搭載（自動ちり落とし機能付き）、業界最高水準の吸引性能、帯電防止仕様、モーター保護フィルターなどさまざまな工夫がなされています。また、セーフティーフィルターバッグ（1枚同梱）、本体キャップにより再飛散を防止し、法令順守、作業者の健康、安全な環境に配慮します。
業界最高水準の吸引性能でHEPAフィルター標準搭載。
便利なフィルター自動ちり落とし機能付
5つの特長
-
1
圧倒的な吸引力
業界最高水準の吸引力
業界最高水準の吸引力を備えており、広範囲を短時間で効率的に清掃することができます。湿ったゴミ・汚水でも吸引力は衰えません。
-
2
作業者の健康・作業場の安全に配慮
HEPAフィルター
排気をクリーンにするHEPAフィルターです。0.3ミクロンのチリやホコリを99.97％除去します。
-
3
帯電防止設計
静電気を防止して安全作業
帯電防止仕様により、微細な粉塵による静電気の発生を抑えます。清掃時の静電気発生によるストレスを軽減し、安全に作業を行うことができます。
-
4
粉体現場対応
微細粉塵回収に対応
粉体再飛散を防止するセーフティー フィルターバッグを1枚同梱しています。モーター保護フィルターが掃除機本体を保護します。本体シールキャップ付き。
-
5
作業効率化
フィルター自動ちり落とし機能で吸引力を持続
自動でフィルターのちりを落として 目詰まりを防ぐため吸引力を損ないません。危険粉塵が付着したフィル ターに触れることなく、目詰まりを軽減することができます。
30L Tact シリーズには 3 タイプがございます。標準仕様（品番 1.148-208.0 ）、 HEPA 仕様（品番 1.148-210.0 ）、アスベスト専用品（品番 3.137-225.0 ）。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100 / 100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|吸引風量 (l/s)
|74
|真空度 (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|コンテナ容量 (l)
|31
|コンテナ材質
|樹脂製
|定格入力電力 (W)
|max. 1300
|パイプ径 ( )
|ID 35
|電源コード (m)
|7
|騒音値 (dB(A))
|69
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|13.5
|梱包重量 (kg)
|17.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|560 x 370 x 580
付属品・同梱品
- セーフティフィルターバッグ: 1 個
- サクションホースの長さ: 2.5 m
- サクションホースの種類: 帯電防止
- ベンディングパイプ: 帯電防止
- サクションパイプの数: 1 個
- サクションパイプの長さ: 505 mm
- サクションパイプの材質: ステンレス製
- 乾湿両用フロアノズルの幅: 360 mm
- スモールノズル
- エコフィルター: HEPA-13 (H13)
製品機能
- 自動停止
- 帯電防止システム
- チリ落とし: 自動フィルタチリ落とし機能
- 衝撃緩衝バンパー
- セイフティークラス: I
- ストッパー付キャスター
NT 30/1 TACT HEPA スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。